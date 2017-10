Die AfD soll laut ihrer Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel bis zur nächsten Bundestagswahl regierungsfähig sein. "Mit­tel­fris­tig ist es unser Ziel, zu ge­stal­ten, und dafür wol­len wir in die Re­gie­rung. Ab 2021 wol­len wir so weit sein", sagte Weidel der Bild am Sonntag. Die AfD-Fraktion solle "ein Formel-1-Wagen werden, mit dem wir jedes Rennen gegen die anderen bestehen können".

Bisher war es in der AfD umstritten, ob sie irgendwann einmal Regierungsverantwortung übernehmen soll. Vor etwa eineinhalb Jahren nannte der jetzige zweite Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, solche Pläne "tödlich" für seine Partei. Bayerns AfD-Chef Petr Bystron sagte dem Handelsblatt im Mai: "Es ist nämlich ein weit verbreiteter Konsens in der Partei, dass wir die nächsten fünf bis zehn Jahre erst Mal in der Opposition bleiben." Auf eine Regierungsbeteiligung hinzuarbeiten, galt eher als Ziel des gemäßigten Lagers um die frühere AfD-Politikerin Frauke Petry.

Weidel will ihre Partei während der kommenden Legislatur außerdem weiblicher machen. Die Fraktion hat die niedrigsten Frauenanteil aller Bundestagsparteien. Das liegt laut Weidel an den wenigen Bewerbungen weiblicher Mitglieder für die Landeslisten. "Viele aktive Parteimitgliederinnen haben leider nicht kandidiert. Das muss und wird sich ändern", kündigte Weidel an. Sie will auch mit neuen Themen mehr Wählerinnen für die AfD gewinnen. Die AfD habe bisher etwa keine ausreichenden Antworten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorgelegt, das wolle die Fraktionschefin ändern.



Weidel kritisiert "minore Sexismusdebatten"

Das Thema Sexismus spielt dabei für Weidel aber keine Rolle. Das Land habe wichtigere Probleme "als irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen minoren Sexismusdebatten", sagte sie. Mit Blick auf ihre eigene gleichgeschlechtliche Partnerschaft sagte sie, dass der eine oder andere in der AfD Ressentiments habe, mehrheitlich spiele ihre sexuelle Orientierung aber keine Rolle. Ihre Familie soll im kommenden Jahr zu ihr nach Berlin nachziehen, kündigte sie an.

Über den Fall des Ausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke äußerte Weidel sich nur zurückhaltend. Die Fraktionschefin will die Entscheidung des Schiedsgerichts über einen möglichen Ausschluss abwarten. Höcke hatte im Januar in einer umstrittenen Rede in Dresden eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. In der Folge hatten nach Angaben aus AfD-Kreisen viele Mitglieder die Partei verlassen.

Eine Kandidatur des umstrittenen Landeschefs für den AfD-Parteivorstand hält sie aber grundsätzlich für möglich. "Auf dem Parteitag kann jeder kandidieren. Entscheiden werden dann die Delegierten", so Weidel.

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Felser, sähe den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke dagegen nicht gerne im neuen Parteivorstand. Für die Partei wäre es günstiger, Höcke würde auf eine Kandidatur verzichten, "weil wir erst einmal mit voller Kraft hier im Bundestag realpolitisch agieren müssen", sagte Felser der Deutschen Presse-Agentur. Er glaube außerdem nicht, dass Höcke bei den Delegierten eine Mehrheit bekommt. "Ich vermute auch, dass er gar nicht erst antritt."