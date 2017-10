ZEIT ONLINE: Herr Kölmel, Frauke Petry hat die AfD verlassen, nimmt aber ihre Mandate im sächsischen Landtag und im Bundestag weiter wahr. Ist das Betrug am Wähler?

Bernd Kölmel Bernd Kölmel gründete die Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) mit Bernd Lucke 2015 kurz nach Luckes Abwahl als AfD-Bundessprecher. Aus namensrechtlichen Gründen musste sie von Alfa nach LKR umbenannt werden. Die Partei hat 1.500 Mitglieder. Kölmel sitzt mit Lucke und drei weiteren Parteikollegen im Europäischen Parlament.

Bernd Kölmel: Einen Tag nach der Bundestagswahl seinen Rückzug anzukündigen, ist ein Riesenproblem. Allerdings muss ich meine Worte wägen. Auch ich wurde als AfD-Kandidat gewählt. Aber der Rückzug von mir, Lucke und den anderen aus der AfD erfolgte 2015, ein Jahr nach unserem Einzug ins Europaparlament.

ZEIT ONLINE: Petry hat nun die Pläne für ihre neue Bürgerbewegung Blaue Wende und Die Blaue Partei vorgestellt. Ist in Deutschland überhaupt Platz für eine weitere konservative Partei?

Kölmel: Der Platz ist eindeutig da. Denn die CSU, diese Angsthasen, treten nur in Bayern an, und die CDU gleicht heute der SPD von vor 25 Jahren. Die AfD steht ja weit rechts.

ZEIT ONLINE: Doch blicken wir zurück: Vor zwei Jahren wurde Bernd Lucke als AfD-Chef abgewählt. Was unterscheidet das Damals vom Heute?

Kölmel: Wenn Petry jetzt behauptet, die AfD habe sie weggemobbt, ist sie komplett unglaubwürdig. Als sie 2015 gewählt wurde, wusste sie genau, mit wem sie paktiert: dem rechten Flügel um Alexander Gauland. Wenn sie zu Lucke und mir in den Verein Weckruf gekommen wäre, hätte man so die AfD wieder in eine vernünftige Richtung lenken können. Sie hat sich für den rechten Flügel entschieden, weil sie Vorsitzende werden wollte. Lange Zeit hat sich Petry in der AfD als Heilige gesehen. Dabei war Petry nur eine Marionette.

ZEIT ONLINE: Erst Rückzug führender Köpfe, dann Dutzende Austritte: Haben Sie kommen sehen, was sich nach der Wahl in der AfD tat?

Kölmel: Ich habe schon damals zu ihr gesagt: Frauke, du bist so lange Parteichefin, wie Alexander Gauland das will. Es ist genauso gekommen. Nicht, weil ich Hellseher bin, sondern weil es genau so absehbar war. Sie wäre noch heute Chefin, wenn sie Höcke und seine Leute hätte gewähren lassen. Weil sie sich mit ihnen anlegte, wurde sie kaltgestellt.

ZEIT ONLINE: Petrys Bürgerbewegung will Menschen nur auf Zeit binden, nicht dauerhaft wie in einer Partei. Was halten Sie davon?

Kölmel: Das ähnelt dem, was Macron in Frankreich tat. Mehrere Wahlsieger der letzten Zeit waren erfolgreich, weil die Kampagnen auf ihre Person zugeschnitten waren, Trump etwa. Man braucht eine gute, unbelastete Person, die ein Programm überzeugend verkörpert. Petry aber hat ihre Chancen von vornherein vertan, weil ihr die Glaubwürdigkeit fehlt. Sie inszeniert sich als die Gute, die aus einer radikalisierten Partei flüchtete. Doch die Legende, an der Petry strickt, ist grottenfalsch.

ZEIT ONLINE: Inhaltlich vertritt Petry in ihrem Programm eine EU aus souveränen Staaten, sie will den Euro abschaffen und sie ist – anders als die AfD – gegen den Mindestlohn. Kommt Ihnen da was bekannt vor?



Kölmel: Das Programm schrammt an der Grenze zum Plagiat, all diese Punkte vertreten die LKR auch. Petry fehlt der eigenständige Markenkern. Sie versucht sich krampfhaft von der AfD abzugrenzen. Überflüssigerweise will sie das Asylrecht abschaffen. Dabei wäre vollkommen ausreichend, die EU-Außengrenzen zu sichern, Asylverfahren zu beschleunigen und Vollzugsdefizite bei der Rückführung abgelehnter Bewerber abzubauen.



ZEIT ONLINE: Nicht nur die AfD, auch Ihre Partei hat bereits mehrere Führungswechsel durch: Lucke zog sich in die zweite Reihe zurück, seine Nachfolgerin auch.

Kölmel: An Lucke haftete stets das Label: der ehemalige AfD-Chef. Wir mussten dieses schädliche AfD-Image loswerden. Sein Rückzug war Ergebnis einer taktischen Überlegung. Doch er und seine Nachfolgerin sind nicht weg, sie gehören zum LKR-Vorstand. An Petry haftet jetzt dasselbe Label wie an Lucke.

ZEIT ONLINE: Könnten Sie sich vorstellen, mit Petrys Bewegung zusammenzuarbeiten?

Kölmel: In der Politik muss immer die Sache im Vordergrund stehen. Aber man braucht auch Vertrauen in Partner. Petry kann ich derzeit nicht vertrauen. Sie müsste zunächst einmal einräumen, was sie in der AfD alles falsch gemacht hat: ihr Schulterschluss mit den Rechten, ihr Zögern in der Abgrenzung. Aber wir sind grundsätzlich offen für jeden, der unsere Ziele vertritt und dem wir vertrauen.