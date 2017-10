Die Jamaika-Unterhändler haben wegen großer Differenzen ihre Verhandlungen über die Kernthemen Zuwanderung und Klimaschutz vertagt. Ein Abschluss der Gespräche über diese Punkte werde für kommende Woche angestrebt, hieß von allen Seiten. Zuvor vereinbarten die Parteien ein Grundsatzpapier zur Europapolitik, das jedoch keine konkreten Abmachungen zu Streitthemen wie dem Umgang mit der Türkei enthält.

Die Gespräche waren am Donnerstagvormittag bereits damit gestartet, dass die Vertreter der Jamaika-Parteien über "Atmosphärisches" sprachen. Der Grund dafür war ein vorheriger Streit besonders zwischen FDP und Grünen darüber, ob ein am Dienstag vereinbartes Papier zur Finanz- und Haushaltspolitik konkrete Beschlüsse enthält. Die Grünen hatten das zur Verärgerung der FDP in Abrede gestellt.

Knapp elf Stunden später ging die Runde am Abend auseinander, ohne weitere schriftliche Vereinbarungen zu den schwierigen Themen Klima und Zuwanderung präsentieren zu können. "Es war klar, dass heute die beiden schwierigsten Themen auf der Tagesordnung standen", bilanzierte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Es gibt Punkte, wo wir weiteren Gesprächsbedarf haben, wo die Unterschiede noch sehr, sehr groß sind."

Jamaika-Koalition - »Es fehlt ein Grundvertrauen zwischen den Verhandelnden« In der zweiten Sondierungsrunde liegt der Fokus auf den Themen Klima und Migration. Während die Union an ihrem Regelwerk für Migration festhalten will, fordern die Grünen mehr Offenheit. © Foto: Maurizio Gambarini/dpa

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, den Verhandlern sei das "Baumaterial ausgegangen für tragfähige Lösungen". "Wir hoffen sehr, dass es vielleicht mit der Denkpause am Wochenende möglich sein wird, im Laufe der nächsten Woche zu weiteren Schritten zu kommen."

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sah die Verhandlungspartner beim Thema Klimapolitik "kurz vor dem Ziel". Zum Schluss sei es dann aber "an einigen Begriffen" gescheitert. In der Zuwanderungspolitik müsse die Einigung von CDU und CSU auf eine "klare Botschaft der Begrenzung der Zuwanderung" die "Grundlage der Gespräche" sein, unterstrich der CSU-Politiker. "Da wird es auch nochmal ordentlich knirschen."

"Die Unterschiede bleiben gravierend"

Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner sagte: "Wir haben heute leider einen klimapolitischen Zickzackkurs erlebt in den Gesprächen." Es brauche aber eine tragfähige Grundlage für vier Jahre gemeinsamer Regierungszeit. Zur Zuwanderungspolitik sei die Debatte ruhig und konstruktiv gewesen, berichtete Kellner. "Trotzdem bleiben die Unterschiede an der Stelle gravierend."

Zwischenzeitlich waren die vier Jamaika-Vertreter vor die Presse getreten und hatten das Grundsatzpapier zur Europapolitik präsentiert, in dem sie sich "zur Gestaltung eines starken und geeinten Europa" bekennen. Darin wird eine lange Liste von Themen in vier Themenblöcken aufgezählt, über die weiter beraten werden soll. Dazu zählen etwa der Brexit, die EU-Haushaltspolitik und die Ausstattung der Europäischen Union mit Geldern, die Frage eines Eurozonen-Budgets, die Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und der Umgang mit der Türkei. Während Union und FDP einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei fordern, halten die Grünen dies für das falsche Signal.

Angesichts der schwierigen Diskussionen wurde der komplette Themenblock Bildung, Forschung und Digitales vertagt. Es gebe nun einen "kleinen Verzug" in den Verhandlungen, räumte Tauber vor den nächsten Treffen in der kommenden Woche ein. "Wir werden dann sehr zielstrebig arbeiten müssen."