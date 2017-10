Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält es für ausgeschlossen, dass sich die Sozialdemokraten doch noch auf Koalitionsgespräche mit der Union einlassen. Die Festlegung der SPD, in die Opposition zu gehen, sei unumstößlich, sagte Dreyer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "20,5 Prozent sind kein Wählerauftrag, um eine Regierungsbildung anzustreben." Eine große Koalition sei ohnehin immer nur eine Notlösung. "Sie stärkt die politischen Ränder – und schadet der Demokratie", sagte Dreyer. Ihre Partei habe nach einer Zeit in der Opposition den Anspruch, wieder Regierungspartei zu werden – "und zwar als stärkste Kraft".

Der Regierungsauftrag gehe ganz klar an die CDU/CSU, sagte die amtierende Bundesratspräsidentin. Jetzt müsse die Union ihn gemeinsam mit FDP und Grünen umsetzen. Das eigentliche Hindernis bei der Bildung einer neuen Regierungskoalition sei die Uneinigkeit zwischen CDU und CSU, sagte Dreyer.

FDP-Chef Christian Lindner rief mit Blick auf inhaltliche Differenzen innerhalb der Union vor dem Beginn von Koalitionsverhandlungen zu Geduld auf: "Die Grünen wirken ungeduldig und wollen sich am liebsten sofort treffen. Ich empfehle, den Klärungsprozess in der Union abzuwarten", sagte er der Bild am Sonntag. Zwischen CSU und CDU herrscht unter anderem Uneinigkeit darüber, ob es eine jährliche Obergrenze für den Flüchtlingszuzug geben soll. Die CSU und ihr Chef Horst Seehofer fordern sie, die CDU-Vorsitzende, Kanzlerin Angela Merkel, hatte im Wahlkampf garantiert, dass sie nicht kommt.



Berlin - Grüne stimmen für Jamaika-Sondierungen Die Grünen haben auf dem kleinen Parteitag über die Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP diskutiert. Der linke Flügel sieht das mögliche Bündnis skeptisch.

Dass sich die SPD auf den Gang in die Opposition festlegte, stößt bei den Liberalen und der CSU auf Kritik. Lindner sagte, eine Partei, die von sich aus jede Gestaltungsoption ausschließe, "lässt ihre Wähler allein". Lindner spekulierte darüber, dass Schulz als Parteichef nicht zu halten sein werde und dass sich die SPD doch noch ein Zusammengehen mit der Union überlegen werde: "In der Zeit nach Schulz, also in etwa vier Wochen, werden sich die Sozialdemokraten die Frage neu stellen", sagte der FDP-Chef.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der SPD vor, parteitaktische Erwägungen über die Interessen des Landes zu stellen. "Eine Partei, die sich grundsätzlich zu Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung verweigert, um in der Opposition ohne Verantwortung ein ruhigeres Leben zu führen, legt damit die Grundlage für die nächste Wahlniederlage", sagte der CSU-Politiker der Bild am Sonntag.

Angesichts der Absage der SPD an eine Neuauflage der großen Koalition ist ein Jamaika-Bündnis die einzig denkbare Regierungskonstellation mit einer Mehrheit im Bundestag. Es wäre die erste schwarz-grün-gelbe Regierungskoalition auf Bundesebene; bei zahlreichen Positionen bestehen allerdings erhebliche Differenzen zwischen den vier beteiligten Parteien.