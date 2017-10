Kurz vor dem Treffen der Spitzen von CDU und CSU will die Führung der Unions-Jugendorganisation auf die Forderung nach einer Obergrenze für die Flüchtlingsaufnahme verzichten. In dem Antrag für eine Dresdner Erklärung taucht die Forderung der CSU nicht auf. Stattdessen soll "eine klare Begrenzung für klassische Zuwanderung festgeschrieben werden", heißt es in dem Papier, das auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden zur Beratung vorgelegt wurde.



Zudem heißt es in dem Papier weiter, es solle eine "ungesteuerte Zuwanderung in unser Sozialsystem" verhindert werden. "Wir brauchen eine Kontingentlösung für die zügige humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen und ihren Familien aus Krisenregionen", heißt es weiter. Dies ist allerdings nicht identisch mit der von der CSU geforderten Obergrenze. Künftig solle deutlicher zwischen Asylrecht, Flüchtlingsstatus, und klassischer Zuwanderung unterschieden werden.

Zudem wird in dem Papier betont, dass die Union im Bundestagswahlkampf ein "Glaubwürdigkeitsproblem" gerade in der Migrationsfrage gehabt habe. Allerdings vermeidet die gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU in dem Antrag eine klare Positionierung, woran dies gelegen hat.



Der Jungen Union gehören 15 CDU-JU-Landesverbände und der bayerische CSU-Landesverband an.

Die CSU hat vor dem Treffen am Sonntag die Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen wiederholt. Die CDU-Spitze lehnt dies ab.

Bundesparteitag soll Koalitionsvertrag besiegeln

Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, forderte außerdem einen CDU-Bundesparteitag nach Abschluss eines Koalitionsvertrages des angestrebten Jamaika-Bündnisses. "Ich finde, unsere Forderung muss sein: Ohne einen ordentlichen Bundesparteitag wird es keinen Koalitionsvertrag geben", sagte Ziemiak am Abend zu Beginn des Deutschlandtages der Jugendorganisation von CDU und CSU.



Bisher hat die CDU-Spitze keinen Parteitag geplant. Dem Koalitionsvertrag 2013 stimmten CDU-Präsidium und -Bundesvorstand zu. Die Zeiten hätten sich aber geändert, sagte Ziemiak, der eine Reihe von "Basisveranstaltungen" forderte, um über den angestrebten Koalitionsvertrag von CDU, CSU, FDP und Grüne zu debattieren.

Ein Bundesparteitag würde die Hürde für den Abschluss eines Jamaika-Bündnisses weiter erhöhen. CSU, FDP und Grüne haben bereits entweder Parteitage oder Mitgliederentscheide angekündigt, um Zustimmung für ein gemeinsames Regierungsprogramm zu erhalten. Ziemiak kritisierte, dass die SPD sich allen Sondierungsgesprächen verweigere und in die Opposition gehen wolle.