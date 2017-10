Genau einen Monat, nachdem aus Wahlkämpfern der Alternative für Deutschland Abgeordnete wurden, trifft sich die Fraktion am Dienstag zum ersten Mal im Plenarsaal des deutschen Bundestags. Ihr Platz ist ganz rechts, von der Regierungsbank aus betrachtet. Die 92 Abgeordneten stehen vor ihren blauen Sitzen, schütteln fröhlich Hände ihrer Mitstreiter und machen Fotos. Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel kommt mit heller Hose und dunkelblauem Sakko in den Saal, einen Aktenhefter locker unter den Arm geklemmt. Ihr Amtskollege Alexander Gauland neben ihr trägt, wie öffentlich immer, ein beiges Tweedjackett.

Es ist, natürlich, ganz anders als 1983, als die Grünen mit Blümchen im Haar und Turnschuhen erstmals in den deutschen Bundestag einzogen. Optisch auffällig ist die AfD, die sich als bürgerliche Partei sieht, nicht. Heraus sticht nur das traditionsbewusste Dirndl, das eine junge AfD-Abgeordnete für den besonderen Tag angezogen hat. In blau selbstverständlich, der Parteifarbe.

Dann hat die Bundeskanzlerin ihren Auftritt. Die Kameras surren, denn Angela Merkel nimmt den gleichen Weg wie immer, durch den Zugang hinten rechts, gleich neben der Regierungsbank. Bislang saßen dort die Abgeordneten der Union – nun ist es der Platz der AfD.

Wie geht Merkel mit Gauland um?

Merkel, die manche der AfD-Anhänger "Volksverräterin" nennen und deren Ablösung die Partei im Wahlkampf mit Plakaten gefordert hatte, läuft also an den neuen Abgeordneten vorbei. Gauland, dessen Abgeordnetenbank künftig direkt gegenüber Merkels Regierungstisch steht, sucht demonstrativ den Blickkontakt. Die alte und wohl auch neue Kanzlerin nickt schließlich höflich in seine Richtung. Es hilft ja nichts.

Später, als die erste Sitzung begonnen hat, wird Alterspräsident Hermann Otto Solms von der FDP sagen, dass er sich keine Stigmatisierung der neuen Abgeordneten wünscht: "Wir alle haben das gleiche Mandat, gleiche Rechte und gleiche Pflichten." Das Parlament müsse die Meinungsvielfalt in Deutschland wiedergeben und könne daher "beweisen, dass unsere Demokratie integrationsfähig ist". Da klatscht die AfD besonders laut, die FDP auch. Die anderen Abgeordneten wissen nicht so recht, ob sie sich dem Applaus anschließen sollen, tun es dann aber doch. Weil Solms recht hat. Dennoch wirkt es seltsam, dass gerade er diese Worte spricht.

AfD kritisiert "durchsichtiges Manöver" der Regierung

Denn ohne eine kurzfristige Regeländerung der großen Koalition am Ende der vergangenen Legislaturperiode hätte nicht Solms die konstituierende Sitzung des Bundestags eröffnet – sondern Wilhelm von Gottberg. Der AfD-Politiker ist mit 77 Jahren der älteste Abgeordnete im 19. Bundestag, die alte Regierung wollte ihn als Alterspräsident jedoch verhindern. Deswegen redet also Solms, mit 33 Jahren Bundestagserfahrung der dienstälteste Abgeordnete.

Über dieses "durchsichtige Manöver" schimpft der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann sogleich in seiner ersten Bundestagsrede. Seit der Geburt des deutschen Parlamentarismus 1848 sei nur zweimal die Tradition gebrochen worden, den Ältesten zum Alterspräsidenten zu machen. Das letzte Mal 1933, ausgerechnet durch den Nazi-Reichstagspräsident Hermann Göring. Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FPD, nennt es in seiner darauffolgenden Rede eine "Geschmacklosigkeit", dass sich ausgerechnet die AfD mit den Opfern der NSDAP vergleiche.

Auf der Besuchertribüne sitzt währenddessen still Inge Deutschkron, eine Holocaustüberlebende aus Berlin. Die 95-Jährige trägt ein geblümtes Kleid, ihre Beine hat sie fest auf den Boden gestellt – so wirkt es jedenfalls aus der Ferne. Unter ihrer Tribüne sitzen die AfD-Abgeordneten, Deutschkron schwebt quasi über ihnen. Was sie, die im Wahlkampf noch vor dem "Sound der Zwanziger- und Dreißigerjahre" in Deutschland warnte, wohl ob solcher ersten verbalen Scharmützel denkt?