Baden-Württemberg will sich gegen das Fahrverbot für ältere Diesel in der Landeshauptstadt Stuttgart wehren. Die grün-schwarze Landesregierung lege Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart ein, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach will die Regierung das Verfahren mit einer Sprungrevision direkt vor das Bundesverwaltungsgericht bringen.

Fahrverbote ab dem 1. Januar wären damit nicht mehr haltbar, da die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig frühestens im kommenden Jahr fallen dürfte. Das ist dann die letztinstanzliche Entscheidung. Eine Berufung hätte sich noch länger hingezogen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte Ende Juli geurteilt, die vorgesehenen Maßnahmen für die Landeshauptstadt reichten nicht, um die seit Jahren vor allem mit Stickoxiden und Feinstaub verschmutzte Luft nachhaltig zu verbessern. Somit drohen Fahrverbote für alte Dieselautos, die als Hauptverursacher von Stickoxiden gelten.

Ursprünglich hatten die Grünen sich dafür ausgesprochen, das Urteil anzunehmen. Der Juniorpartner CDU wollte eine Berufung erreichen, um das Urteil auch inhaltlich noch einmal zu prüfen. Die CDU-Politiker verbanden mit der Berufung die Hoffnung, dass bei einem neuen Urteil kürzlich geplante Maßnahmen berücksichtigt werden könnten. Dazu zählen insbesondere Softwareupdates für Dieselautos, die die Industrie angekündigt hat. Kritiker halten die Softwareupdates aber für nicht ausreichend, um die Luft wesentlich sauberer zu bekommen. Auch das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte erklärt, dass es ohne Fahrverbote nicht gehe.

Sowohl die Grünen als auch die CDU hatten mehrfach erklärt, notfalls auch eine Sprungrevision mittragen zu wollen. Dabei werden lediglich die rechtlichen Aspekte des Urteils noch einmal überprüft. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob das Land Fahrverbote in Eigenregie umsetzen kann, wenn der Bund nicht handelt, obwohl er eigentlich zuständig wäre. Das Verwaltungsgericht Stuttgart war der Meinung, das Land könne selbst Zonen einrichten, in die ältere Diesel nicht fahren dürften. Dieser Aspekt ist aber strittig.