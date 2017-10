ZEIT ONLINE: Die CSU will Flüchtlingen, etwa Syrern, die hier kein Asyl, sondern nur sogenannten subsidiären Schutz bekommen haben, auch weiterhin verbieten, ihre Familien nachzuholen. Schließlich sollen sie irgendwann in ihre Heimat zurückgehen. Wie realistisch ist das?

Gisela Seidler: Die Erfahrung zeigt: Auch viele Menschen mit subsidiärem Schutzstatus bleiben letztlich für immer hier, wenn ihnen in ihrer Heimat Folter droht. Auch nach Ende eines Bürgerkriegs können die Menschen häufig nicht problemlos zurückkehren. Oft gibt es Folgebürgerkriege, die Regionen bleiben instabil – das sieht man im Irak. Mit dem Sturz von Saddam Hussein wurde die Anerkennung der Iraker als Flüchtlinge widerrufen, aber aufgrund der ständigen Instabilität hat man seit 2003 nur wenige Iraker abschieben können. Ob das in Syrien anders sein wird, wo noch so viele Rebellengruppen unterwegs sind und alles auf einen Sieg von Diktator Baschar al-Assad hinausläuft, ist offen.

Gisela Seidler ist Fachanwältin für Migrationsrecht in München und Vorsitzende des Gesetzgebungsausschusses Ausländer- und Asylrecht im Deutschen Anwaltverein. Ihre Schwerpunkte sind Asyl- und Flüchtlingsanerkennung, Abschiebungsschutz und Familienzusammenführung.





ZEIT ONLINE: Was würde oppositionellen Syrern drohen, die zurückkehren?

Seidler: Vor Kurzem warnte ein hochrangiger syrischer General die Syrer im Ausland davor, zurückzukehren: "Wir werden niemals vergessen und verzeihen." Wer aus Syrien geflohen ist, sei illoyal gegenüber dem syrischen Regime, man hätte da bleiben und gemeinsam mit Regierungstruppen gegen die Rebellen kämpfen sollen. Solche Äußerungen deuten eher darauf hin, dass es durchaus sehr gefährlich sein wird für die Flüchtlinge, wenn sie zurückmüssen.

Aber noch läuft der Krieg ja. Es sieht allerdings nicht so aus, als würde es eine demokratische Veränderung geben, sondern als würde die Opposition vermutlich kaltgestellt. Die Bundesregierung argumentiert aber, das syrische Regime verfolge nicht mehr alle Rückkehrer. Denn sie wisse, dass die meisten Menschen vor dem Krieg geflohen und keine Oppositionellen seien, daher werde ihnen auch nichts passieren, wenn sie zurückkommen.

ZEIT ONLINE: Wie viele Menschen würden denn kommen, wenn der Familiennachzug wieder erlaubt wird?

Seidler: Wir kennen die Zahl derjenigen, die sich bei den deutschen Botschaften um Visa für den Familiennachzug bemühen: 70.000. Selbst wenn der Familiennachzug wieder erlaubt wird, wird es noch eine Weile dauern, bis die Termine abgearbeitet sind, weil viele Menschen schon ein Jahr auf einen Termin warten. Viele, die als Minderjährige kamen, dürfen ihre Eltern allerdings nicht mehr nachholen, weil sie inzwischen volljährig geworden sind.

Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz Wer bekommt subsidiären Schutz? Wer weder Anspruch auf Asyl hat noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Seit Einführung des Asylpakets II im März 2016 wird auch Syrern überwiegend dieser Status zugesprochen. Weitere Herkunftsländer, für die dieser Status gewährt wird, sind Afghanistan, Irak, Eritrea und Somalia. Nach Angaben des Innenministeriums waren zum 1. August 2017 insgesamt etwa 177.000 Ausländer mit subsidiärem Schutz in Deutschland. Familiennachzug Wer die Erlaubnis bekommt, seine Familie nachzuholen, dem dürfen Ehepartner und minderjährige ledige Kinder folgen; bei Minderjährigen die Eltern. Den Antrag muss man spätestens drei Monate nach seiner Anerkennung als Asylberechtigter stellen – weitere Vorbedingungen gibt es für Asylberechtigte nicht. Wer nicht das Recht auf einen privilegierten Familiennachzug hat, muss nachweisen, dass er den Lebensunterhalt sichern kann, ausreichend Wohnraum zur Verfügung hat und der nachfolgende Partner etwas Deutsch kann. Menschen unter subsidiärem Schutz dürfen ihre Familien seit März 2016 gar nicht mehr nachholen – nach bisheriger Rechtslage bis März 2018.

ZEIT ONLINE: Wie groß sind denn die Familien, die nachkommen wollen?

Bis zu zehn Kinder, die nachziehen

Seidler: Das hängt vom Alter und Familienstand derjenigen ab, die schon hier sind. Es kommen viele Junge, da zieht niemand oder lediglich ein Ehepartner nach. Bei einem 50-jährigen Familienvater aus Somalia dagegen kann es schon sein, dass er zehn Kinder hat, weil er vielleicht auch zwei Frauen hat. Nach der Gesetzeslage könnte er dann alle Kinder nachholen, aber nur eine Frau.

ZEIT ONLINE: Für Menschen mit subsidiärem Schutz, die ihre Familien nachholen wollen, galten einmal besondere Bedingungen, etwa dass sie Lebensunterhalt, Wohnraum und ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen nachweisen müssen. Diese Bedingungen wurden erst ganz gestrichen, um den Familiennachzug zu erleichtern – und nun dürfen sie ihre Familien gar nicht mehr nachholen. Welche Folgen hat das?



Seidler: Es ist ein totales Missverhältnis entstanden: Selbst ein ausländischer Student, der nur eine einjährige Aufenthaltserlaubnis hat, darf seine Familie nachholen. Auch Menschen, die wegen Krankheit nicht abgeschoben werden dürfen, können aus humanitären Gründen ihre Familie nachholen, wenn sie die für alle Ausländer geltenden Nachzugsvoraussetzungen erfüllen. Dies gilt aber für subsidiär Geschützte nicht, obwohl sie aus humanitären Gründen ihren Schutzstatus erhalten haben – selbst wenn sie arbeiten und den Lebensunterhalt sichern können.

ZEIT ONLINE: Von ganz rechts wird argumentiert, der Familiennachzug fördere die Einwanderung ins deutsche Sozialsystem – dabei dürfen Menschen mit subsidiärem Schutzstatus arbeiten. Was ist Ihre Erfahrung, wie lange dauert es, bis sie einen Job antreten?