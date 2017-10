Es ist seine erste Ansprache zum 3. Oktober, und er hielt sie nur gut eine Woche nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl vor allem in den ostdeutschen Ländern. Frank Walter Steinmeier, seit März Bundespräsident und gewählt von einer großen Koalition, nutzte die Rede beim Festakt in Mainz, um auf die Probleme einzugehen, die in dem zweistelligen Ergebnis der rechtsnationalistischen, fremdenfeindlichen Partei zum Ausdruck kommen. Die Mauer, die Deutschland geteilt habe, sei vor 28 Jahren gefallen. Aber das Wahlergebnis vom 24. September habe gezeigt: "Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen", sagte er.

Ohne den Wahlerfolg der AfD direkt anzusprechen, fügte er hinzu: "Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut" seien bei manchen so fest geworden, dass Argumente nicht mehr durchdrängen. "Hinter diesen Mauern wird tiefes Misstrauen geschürt, gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten." Allerdings seien nicht alle, die sich abwendeten, Feinde der Demokratie. "Aber sie fehlen der Demokratie", sagte er.

Steinmeier beklagte auch Mauern zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, offline wie online: "Mauern rund um die Echokammern im Internet, wo der Ton immer lauter und schriller wird." Aufgabe der Politik sei es, dafür zu sorgen, dass aus Meinungsunterschieden keine Unversöhnlichkeiten würden. Der neu gewählte Bundestag müsse zeigen, "dass Demokraten bessere Lösungen haben und Wut keine Probleme löst".



Sehnsucht nach Heimat und Orientierung

Die Debatte über Flucht und Migration habe Deutschland aufgewühlt, sei aber auch Folge und Abbild einer aufgewühlten Welt. Viele Menschen sagten: "Ich verstehe die Welt nicht mehr." Dahinter stehe eine Sehnsucht nach Heimat und Orientierung, die nicht den Nationalisten überlassen werden dürfe. "Heimat weist in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit", sagte der Bundespräsident.



Steinmeier verwies auf begrenzte Möglichkeiten zur Aufnahme von Flüchtlingen und forderte eine Unterscheidung zwischen Flucht vor politischer Verfolgung und wirtschaftlicher Not. Es gelte, sich nichts vorzumachen. Nicht für alle gelte der gleiche Schutz des Grundgesetzes. Es gehe darum, "die Wirklichkeit der Welt und die Möglichkeiten unseres Landes übereinzubringen", sagte er in Anlehnung an eine Äußerung seines Amtsvorgängers Joachim Gauck. Der hatte nach dem Zuzug von mehr als einer Million Flüchtlingen und Migranten 2016 gesagt: "Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt."

Zur Ehrlichkeit gehört nach Ansicht von Steinmeier auch zu sagen, "wie viel und welche Zuwanderung wir wollen und brauchen". Es müssten legale Zugänge nach Deutschland geschaffen werden – kontrolliert und gesteuert. Nur wenn die Zuwanderungsdebatte ehrlich und offen geführt werde, bestehe die Chance, die "Mauer der Unversöhnlichkeit" abzutragen.

Die Diskussion um die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der großen Koalition sowie die Sorge vieler Bürger vor einer kulturellen Entfremdung werden wesentlich für den Wahlerfolg der AfD verantwortlich gemacht. Das Thema wird auch in den Koalitionsverhandlungen von Union, FDP und Grünen eine zentrale Rolle spielen.