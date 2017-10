Wechselt Frauke Petry von der AfD zur Blauen Partei? Tatsächlich ist zwei Tage nach der Bundestagswahl ein Antrag auf Gründung einer Partei mit diesem Namen eingegangen, wie ein Sprecher des Bundeswahlleiters mitteilte. Bild und der MDR berichteten, dass Petrys Berater Michael Muster die Partei beim Bundeswahlleiter angemeldet hatte. Dessen Sprecher wollte sich nicht dazu äußern – genauso wenig wie Petry und ihre Vertrauten.

Als Gründungsdatum der Blauen Partei wird im Antrag der 17. September 2017 genannt, wie der Sprecher mitteilte. Die Papiere seien am 26. September eingegangen, derzeit würden sie geprüft.



Eine CSU für die Nicht-Bayern

Petry hatte in einem Interview Anfang Oktober mit der Welt am Sonntag bestätigt, dass sie eine neue Partei gründen wolle. "Es geht um ein politisches Projekt auf Zeit", sagte die 42-Jährige. Die neue Partei solle für einen realpolitischen Kurs mit marktwirtschaftlicher Ausrichtung stehen. Außerdem wolle sie auch im Bundestag künftig eine eigene Gruppe bilden. Den Namen der neuen Partei wollte Petry damals nicht verraten.

Petrys Ehemann, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen Marcus Pretzell, sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger mit Blick auf die neue Partei, dass "man die CSU bundesweit brauche". Dieses Modell dürfe allerdings nicht die "Schwerfälligkeit des bayerischen Tankers" haben. Es solle keine klassische Partei sein, sondern eine Bewegung wie Emmanuel Macrons En Marche in Frankreich. Parteien in ihrer jetzigen Form seien "monetär und personell schwarze Löcher", sagte Pretzell.

Hat Petry AfD-Datensätze entwendet?

Petry gewann bei der Bundestagswahl ein Direktmandat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die 34-Jährige verließ am Tag nach der Bundestagswahl die AfD-Fraktion und anschließend auch die Partei. Sie begründeten ihren Schritt mit dem unkritischen Umgang der AfD-Führung mit dem rechten Parteiflügel. Seit Petrys Austritt mutmaßen Medien über die Gründung einer neuen Partei. So soll Petry Medienberichten zufolge schon im August die Internetadresse dieblauen.de angemeldet haben. Petry hatte jedoch selbst erklärt, die neue Partei werde einen solchen Namen nicht tragen.

Nach der Bundestagswahl tauchten Vorwürfe auf, dass Petry – im Wissen um die Gründung einer neuen Partei – Datensätze der AfD entwendet haben könnte. So registrierten Mitarbeiter der AfD-Bundesgeschäftsstelle Mitte September einen Download aus der etwa 26.000 Datensätze umfassenden Mitgliederdatei der Partei. Zuvor hatte sich die damalige Bundesvorsitzende Petry eingeloggt. AfD-Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderiski sagte, dass es zwar "Spekulation, aber nicht undenkbar sei", dass Petry Datensätze entwendet habe.

Seit der Bundestagswahl verliert die AfD immer mehr Mandatsträger. Neben Petry verließ auch der Abgeordnete Mario Mieruch die Bundestagsfraktion. Auh der NRW-Fraktionsvorsitzende Pretzell verabschiedete sich von seiner Fraktion im Düsseldorfer Landtag, gefolgt von Frank Neppe und Alexander Langguth. Damit ist die AfD im nordrhein-westfälischen Landtag mittlerweile die kleinsten Fraktion. Insgesamt gab es aus den Landtagsfraktionen in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen seit der Bundestagswahl elf Austritte.



Lesen Sie die Übersicht zum Die Bundestagsabgeordneten der AfD in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.