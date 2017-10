Das Kontrollgremium des Bundestages befragt ab zehn Uhr erstmals öffentlich die Chefs der deutschen Geheimdienste. Die Anhörung soll drei Stunden dauern, ihr stellen sich der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) Bruno Kahl und der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) Christof Gramm.

Bisher tagte das Gremium unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr reformierte der Bundestag jedoch die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste und beschloss unter anderem, deren Chefs einmal jährlich öffentlich zu befragen. Themen sind unter anderem Terrorbekämpfung, Cyberspionage und Geheimdienstreformen. Außerdem können die Abgeordneten Fragen zu aktuellen Themen stellen.

Zu Beginn der Anhörung haben Maaßen, Kahl und Gramm Gelegenheit, ein kurzes Eingangsstatement abzugeben. Danach folgen mehrere Fragerunden. Jeder der derzeit neun Mitglieder des Kontrollgremiums hat pro Runde fünf Minuten Zeit – für seine Fragen und die dazugehörigen Antworten.

Eher eine Sachverständigenanhörung

Bei der Anhörung handele es sich nicht um ein Verhör oder eine Zeugenvernehmung, sagte der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Clemens Binninger (CDU). "Das ist, kann und soll auch nicht ein Untersuchungsausschuss light sein." Das Format ähnele eher einer Sachverständigenanhörung. Es sei ein Versuch, die Nachrichtendienste "aus der Grauzone" zu holen.

Nicht alle Mitglieder des Gremiums waren sich sicher, dass das gelingt. Immerhin haben sie selbst in den nichtöffentlichen Sitzungen des Gremiums wohl schon mehr über die Arbeit der drei Geheimdienste erfahren, als deren Chefs öffentlich preisgeben dürfen. So werden voraussichtlich viele wichtigen Themen nicht ausführlich behandelt werden können in der öffentlichen Sitzung, weil einige Informationen geheim bleiben müssen.



Der Vize-Vorsitzende des Kontrollgremiums, André Hahn (Linke), befürchtet auch deshalb, dass sich der Erkenntnisgewinn eher in Grenzen halten dürfte. In dieser Konstellation könnten die Parlamentarier eigentlich nur Fragen stellen, deren Antworten sie schon kennen, beklagte er. Hahn hätte es besser gefunden, wenn auch andere Abgeordnete des Parlaments ein Fragerecht bekommen hätten – und wenn die Anhörung vor der Bundestagswahl stattgefunden hätte.



Binninger verteidigte den vereinbarten Ablauf und den Zeitpunkt dagegen. Im Wahlkampf wäre eine solche Anhörung nicht dienlich gewesen, und vorher habe die Zeit dazu gefehlt, sagte er. Außerdem sei er zuversichtlich, dass genug Substanzielles herauskomme. "Es ist in jedem Fall ein Gewinn, so ein Format zu haben."