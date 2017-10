Die Unionsparteien haben sich nach jahrelangem Streit über eine Flüchtlings-Obergrenze beim Thema Zuwanderung geeinigt. Der Kompromiss sieht vor, dass jährlich maximal 200.000 Menschen als Flüchtlinge einreisen sollen, mit einer Ausnahme für Sondersituationen. CDU und CSU gelang damit nach zehnstündigen Verhandlungen die "Quadratur des Kreises", wie Merkel eine Lösung im Streit um die Zuwanderungszahlen bezeichnet hatte. In der Vereinbarung wird das Wort Obergrenze vermieden, stattdessen ist von einem Richtwert die Rede.

Die Grünen lehnen den Kompromiss der Unionsparteien über eine Obergrenze für Flüchtlinge ab. "Das ist eine Einigung zwischen CDU und CSU und noch lange nicht das Ergebnis der Jamaika-Sondierung", sagte Grünen-Chefin Simone Peter der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Zahl 200.000 als Höchstgrenze humanitärer Hilfe kommt einer Obergrenze gleich, weil sie die einzelnen Flüchtlingsgruppen wahllos summiert und bei Erreichen der Grenze offenbar sachgrundlos gegeneinander ausspielt", erklärte sie zu der Vereinbarung der Union.

Im Kompromisspaket zur Migrations-, Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik von CDU und CSU heißt es: "Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen (Flüchtlinge und Asylbeweber, subsidiär Geschützte, Familiennachzug, Relocation und Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge) die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt." Mit "Relocation und Resettlement" ist die gesteuerte Umsiedlung von Flüchtlingen gemeint.

Die Unionsparteien einigten sich außerdem über ein Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz, das die Einwanderung in den Arbeitsmarkt steuern soll. Neu in Deutschland eintreffende Asylbewerber sollen überdies nach dem Willen der Union künftig in speziellen Aufenthaltszentren bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Vorbild für diese "Entscheidungs- und Rückführungszentren" seien Einrichtungen in den bayerischen Städten Manching und Bamberg sowie im baden-württembergischen Heidelberg. Wer abgelehnt wird, soll von dort aus zurückgeschickt werden.

Der Entwurf für die Einigung untermauert auch die Forderung, die Liste der sicheren Herkunftsländer zu erweitern, und zwar mindestens um Marokko, Algerien und Tunesien. Ziel der Einigung sei es, die illegale Migration nach Deutschland insgesamt zu reduzieren und beispielsweise die Schlepperkriminalität besser zu bekämpfen. Dies sei eine Voraussetzung, um durch mehr legale Migration die Hilfe für Schutzsuchende im humanitären Bereich verbessern zu können, heißt es in der Vereinbarung.



Grüne kritisiert "Entrechtungs-Programm"

"Wenn bei Erreichen der Grenze Flüchtlinge aus Resettlement-Programmen gegen nachziehende Familienmitglieder 'verrechnet' werden, dann hat das nichts mit menschenrechtsbasierter Asylpolitik zu tun", kritisierte die Grünen-Sprecherin Peter den Entwurf. Ihre Partei lehne die Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsländer ebenso ab, wie Abkommen nach dem Vorbild des Vertrages zwischen der EU und der Türkei zum Stopp der Flüchtlingsbewegungen. Auch Ausreisezentren ohne Rechtsberatung wie in Bamberg, die der Entwurf für beispielhaft hält, würden von den Grünen nicht getragen. "An Entrechtungs-Programmen werden wir Grüne uns nicht beteiligen", erklärte Peter, die zu den Grünen Unterhändlern zur Sondierung einer Jamaika-Koalition mit Union und FDP gehört.

Im Kurzmitteilungsdienst Twitter äußerte sich die Grünen-Chefin später ebenfalls kritisch: "Und wo ist da der Unterschied zur Obergrenze? Zahl ist völlig beliebig, also rein ideologisch festgelegt. Für uns gilt Grundrecht auf Asyl!", schrieb Simone Peter.

Pro Asyl: "Reine Willkür"

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat die Einigung von CDU und CSU ebenfalls scharf kritisiert. Eine Obergrenze für die Aufnahme in Deutschland sei ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. "Menschenrechte kennen keine Obergrenze, niemand darf in einer Situation, in der Folter oder unmenschliche Behandlung droht, zurückgewiesen werden", argumentierte Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl.



Auch das Recht, als Familie zusammenzuleben sei mit einer Obergrenze nicht vereinbar. "So eine Grenze ist die reine Willkür und damit grundgesetzwidrig", sagte Burkhardt. "Das ist ein menschenunwürdiges Geschachere, bei dem gesichtswahrend auf Kosten der Schutzbedürftigen eine menschenrechtswidrige Lösung der Öffentlichkeit präsentiert wird."

Die CSU-Spitze begrüßte die Einigung mit der CDU. Der neue CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am späten Abend beim Verlassen des Adenauerhauses in Berlin, die Union habe ein "Regelwerk zur Migration" erstellt. "Sie sehen mich sehr zufrieden." CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ergänzte, die sei ein "guter Tag für die Union und (ein) guter Tag für Deutschland". Vor dem Einstieg in ihre Limousinen klatschten sich beide CSU-Politiker strahlend in einer Art Siegerpose ab und beglückwünschten einander.