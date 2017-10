Die Christdemokraten fürchten, dass sich eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen als Gefahr für den ausgeglichenen Bundeshaushalt erweist. "Allein die bereits bezifferbaren Forderungen betragen in Summe weit über 100 Milliarden Euro", heißt es in einem Papier, über das die Welt berichtet. Der vorhandene Spielraum betrage jedoch nur 30 Milliarden Euro über vier Jahre. Um weiter neue Schulden zu vermeiden, müsste man sich auf einzelne Maßnahmen konzentrieren.



Die Mütterrente der CSU würde demnach über vier Jahre verteilt 28 Milliarden Euro kosten, heißt es in dem Bericht. Die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags, wie es die FDP verlangt, belasteten das Budget 2020 und 2021 mit zusammen 41 Milliarden Euro. Die von den Grünen gewünschte bessere Unterstützung der Familien wurde mit 48 Milliarden Euro veranschlagt. Zudem planen CDU und CSU Steuersenkungen in Höhe von gut 15 Milliarden Euro.

CSU-Vize und Sondierungsmitglied Christian Schmidt pochte in der Passauer Neuen Presse auf einen ausgeglichenen Haushalt: "Es wäre ein falsches Signal, den Weg der Solidität zu verlassen. Neue Schulden belasten den Gestaltungsspielraum künftiger Generationen", sagte er.



Bundestag konstituiert sich

Grünen-Chef Cem Özdemir forderte einen Vorrang für Investitionen. Der Bund solle vor allem in Klimaschutz, schnelles Internet, Kitas, Schulen und Europa investieren, sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur. Zudem solle die nächste Bundesregierung den Wohnungsbau und die Pflege stärken. "Haushaltsdisziplin und notwendige Investitionen stehen nicht im Widerspruch."

Vier Wochen nach der Wahl bereiten Parteien und Fraktionen an diesem Montag die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags vor. Bei den Sitzungen dürften die Partei- und Fraktionschefs jeweils auch über den Stand der Jamaika-Verhandlungen informieren. CDU, CSU, FDP und Grüne waren am Freitag zu ersten Beratungen über ein Bündnis zusammengekommen.

Die SPD bestimmt als letzte Fraktion am Montagabend ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter werden an diesem Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Parlaments gewählt.



Mit Spannung wird erwartet, wie sich die AfD verhält, sollte ihr wegen Islam-Zitaten umstrittener Vizepräsidentschaftskandidat Albrecht Glaser nicht die notwendige Mehrheit erhalten.