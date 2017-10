Bundeskanzlerin Angela Merkel richtet sich auf schwierige Sondierungen für eine Jamaika-Koalition ein, sieht sich durch die Niederlage ihrer Partei in Niedersachsen keineswegs geschwächt. "In diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst", sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie und ihre "Freunde von CDU und CSU" würden fair verhandeln, aber durchaus in dem "Selbstverständnis als stärkste Kraft".

Drei Wochen nach der Bundestagswahl beginnen CDU und CSU am kommenden Mittwoch erste Sondierungsgespräche mit der FDP und dann mit den Grünen. Aus Unionskreisen hieß es, das Ziel sei, gemeinsame Themen zu finden und Vertrauen aufzubauen. Von allzu viel unverbindlichem Kennenlernen will die Kanzlerin aber nichts wissen: "Da wird es wirklich um politische Inhalte gehen", sagte sie. Parallel zu den Terminen mit der Union haben Liberale und Grüne für Donnerstag auch ein eigenes Treffen angesetzt. Am Freitag sind dann die ersten gemeinsamen Gespräche mit allen vier Parteien vorgesehen.



Angela Merkel erwartet angesichts der "außergewöhnlichen politischen Konstellation" langwierige Gespräche. "Ich rechne da mit mehreren Wochen", sagte sie in Berlin und begründete dies auch mit der Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen. Union, Grüne und FDP hätten deshalb "die klare Verpflichtung, aus dem Wählervotum eine Regierungsbildung zu versuchen".

Als zentrale Themen für die Sondierungen nannte Merkel nachhaltige soziale Sicherungssysteme, den Bereich Wirtschaft und Arbeit auch unter Berücksichtigung der Herausforderung der Digitalisierung sowie die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Als weitere Punkte nannte sie die Themen Familie, Innere Sicherheit sowie die Bereiche Integration und Zuwanderung von Fachkräften. Ausschlaggebend seien für Merkel die Fragen: "Was braucht Deutschland? Was muss eine gute Regierung an Problemlösungen anbieten? Was geht gemeinsam?".



Die CDU werde die ihr wichtigen Positionen einbringen, wisse aber auch um die Verantwortung, dass das Land eine gute Regierung brauche. "Wir fangen jetzt nicht mit irgendwelchen roten Linien an", sagte Merkel und kündigte eine Klausurtagung von CDU und CSU zum Abschluss der Sondierungsgespräche an. Ihr zufolge soll dieses Spitzentreffen dann nicht nur das Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten, sondern auch über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten.