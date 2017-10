Auch wenn sich nicht alle Wahlversprechen der möglichen künftigen Koalitionspartner damit umsetzen lassen: Mit 30 Milliarden Euro, die einer Bundesregierung aus Union, FDP und Grünen Medienberichten zufolge zur Verfügung stehen, ließen sich so einige Projekte angehen. Das Handelsblatt und der Spiegel hatten diese Summe als Investitionsgrundlage einer neuen Koalition genannt und sich damit auf Berechnungen des Bundesfinanzministeriums bezogen. Demnach würde die Summe den ausgeglichenen Haushalt nicht gefährden.



Nach Angaben des Handelsblatts sind in den 30 Milliarden Euro zunächst die 14,8 Milliarden Euro enthalten, die bereits in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre bis 2021 als Investitionssumme festgelegt wurden. Hinzu kämen aber noch zusätzliche Steuereinnahmen, nicht benötigte Mittel aus der Rücklage für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen sowie Entlastungen wegen der guten Konjunktur. Aus dem Finanzministerium hieß es, zu neuen Spielräumen könne man nichts sagen. Eine Sprecherin verwies lediglich auf die in der Finanzplanung enthaltenen 14,8 Milliarden Euro.

Die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern gehören mit zu den ersten, über die die Unterhändler aller möglichen Jamaika-Partner bei ihrer ersten gemeinsamen Runde an diesem Freitag verhandeln wollen. Insgesamt nehmen 52 Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen an den Sondierungen teil; die Reihenfolge der Themen hatten die Generalsekretäre der vier Parteien zuvor festgelegt. So soll nacheinander über den Etat und Europa, über Klima, Migration, Bildung, Sozial- und Familienpolitik sowie über Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Verkehr, Verteidigungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sowie – als Letztes – über die Innere Sicherheit und den Rechtsstaat gesprochen geredet werden.

Altmaier für Steuererleichterungen

Die schwarz-gelb-grünen Gespräche finden in dieser Zusammensetzung erstmals auf Bundesebene statt – die Skepsis einiger Akteure ob dieses Bündnisses ist deshalb groß. FDP-Chef Christian Lindner sprach zwar von "einer ernsthaften und respektvollen Gesprächsatmosphäre", will dies aber nicht überbewerten. Im ersten Durchgang gehe es zunächst darum zu schauen, was verhandelbar sei, wo verhandelt werden müsse und was nicht verhandelbar sei. "Das lässt noch gar keine Rückschlüsse auf irgendwas zu."



Immerhin, die Stimmung ist besser, als viele erwartet hatten. Der erste Eindruck stimme ihn optimistisch, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Kanzleramtsminister Peter Altmaier identifizierte ein "gewisses vorsichtiges Zutrauen" zwischen den möglichen Partnern einer "Koalition, die uns der Wähler diktiert hat", wie es der CDU-Politiker formuliert. Gleichwohl seien die zu verhandelnden Themen kompliziert, etwa in der Steuer- und Finanzpolitik, bei der Altmaier für Steuerentlastungen plädiert. Schließlich sei Deutschland "eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt", das Land habe derzeit finanzielle Spielräume. Deshalb sei es wichtig, "dass wir darüber reden, wie wir die Steuerlast auch reduzieren können, wie wir etwas zurückgeben können".

"Jede dritte Brücke baufällig"

Mit dem Zusatz, Steuererleichterungen und zusätzliche Investitionen nicht gegeneinander auszuspielen, geht Altmaier zudem einen Schritt auf die Grünen zu, die aus dem Staatshaushalt sehr viel mehr als die bisherige Bundesregierung in öffentliche Güter wie Infrastruktur und Schulmodernisierung investieren wollen. "Wir müssen uns klarmachen, dass in Deutschland jede dritte Brücke baufällig ist, dass wir 100 Milliarden Euro Investitionsstau in den Kommunen haben", sagte Jürgen Trittin, der für seine Partei an den Sondierungen teilnehmen wird. Er hält Investitionen in die Infrastruktur, den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Pflege für unabdingbar.



Die Verhandlungen darüber und über die anderen strittigen Themen – vor allem in der Flüchtlingspolitik gibt es große Differenzen zwischen den Parteien, etwa beim Familiennachzug – könnten sich noch bis Ende des Jahres hinziehen. Abgesehen von dem Treffen an diesem Freitag sind bis in den November noch etliche andere Gespräche geplant, bevor dann überhaupt die eigentlichen Koalitionsgespräche stattfinden. Über einen möglichen Koalitionsvertrag wollen dann Grüne und FDP die Zustimmung ihrer Basis einholen.