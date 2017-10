Die CDU geht nach einem ersten Treffen mit der FDP-Spitze optimistisch in die Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis. "Nach diesem ersten Gespräch haben wir ein gutes Gefühl", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Er sprach von einem "ersten sehr konstruktiven, guten Austausch". Auch die Generalsekretäre von FDP und CSU, Nicola Beer und Andreas Scheuer, zeigten sich nach dem ersten Gespräch optimistisch.



Am Nachmittag will die Union unter Führung von CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer mit den Unterhändlern der Grünen zusammenkommen. Am Freitagnachmittag sollen dann die Gespräche erstmals in großer Runde beginnen.

Konfliktstoff gibt es genug. Vor allem CSU und Grüne liegen in vielen Fragen inhaltlich weit auseinander, etwa in der Flüchtlingspolitik. In beiden Parteien gibt es große Vorbehalte gegen ein schwarz-gelb-grünes Regierungsbündnis. Die FDP beharrt auf einem Einwanderungsgesetz, das künftig klar zwischen Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen und Einwanderern unterscheidet.

Die SPD hatte sich nach der Wahl wegen ihres schlechten Ergebnisses entschlossen, in die Opposition zu gehen und für eine große Koalition mit der Union nicht zur Verfügung zu stehen. Damit ist nur die Koalition aus Union, FDP und Grünen rechnerisch möglich. Würden die Verhandlungen darüber scheitern, wäre eine Neuwahl die Folge. Aus einer Neuwahl würde möglicherweise vor allem die AfD noch stärker hervorgehen als aus der Bundestagswahl im September, wo sie 12,6 Prozent erreichte.



Nach den Worten des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD, Carsten Schneider, stehen die Sozialdemokraten auch bei einem möglichen Scheitern der Jamaika-Verhandlungen nicht für eine große Koalition zur Verfügung. Die SPD werde nicht die "Reserve" der Union im Bundestag sein, sagte er. Ein erneutes Bündnis aus Union und SPD sei "keine Rückfalloption".