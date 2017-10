Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen SPD und CDU gleichauf bei 33 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. Drittstärkste Kraft könnte die FDP mit zehn Prozent werden. Die AfD liegt derzeit bei sieben Prozent, die Linke müsste mit fünf Prozent erneut um den Einzug ins Parlament bangen.



Rein rechnerisch wären nach der Wahl eine große Koalition sowie eine Jamaika- (CDU, FDP, Grüne) oder Ampel-Koalition (SPD, FDP, Grüne) möglich. Die CDU in Niedersachsen hat somit deutlich an Unterstützung verloren. Noch im August (40 Prozent) und September (37 Prozent) sah das Umfrageinstitut Infratest dimap die CDU deutlich vor der SPD (32 Prozent). Der Umfrage zufolge hätte aber auch die amtierende rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren.



Die Befragten sind mit den Leistungen ihrer Landesregierung größtenteils unzufrieden. Trotzdem liegt SPD-Ministerpräsident Stephan Weil immer noch klar vor seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann. 49 Prozent der Befragten gaben an, lieber Weil als Regierungschef zu haben. Für Althusmann sprachen sich 29 Prozent aus.

Causa Twesten

Die vorgezogenen Neuwahlen in Niedersachsen waren notwendig geworden, weil die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion angekündigt hatte. Damit hatte die rot-grüne Landesregierung unter Weil ihre Einstimmen-Mehrheit verloren. Twesten wechselte zur CDU, was in Niedersachsen für einige Empörung sorgte.



Schon länger zeichnet sich ab, dass die Niedersachsenwahl ein knappes Rennen wird: Vor einer Woche hatte eine Umfrage der ARD die SPD nur einen Prozentpunkt hinter der CDU gesehen. Vor allem die nach der Bundestagswahl geschwächten Sozialdemokraten hoffen, bei der Wahl des neuen Landtags in Hannover endlich mal wieder einen Erfolg zu haben.



Bei der vergangenen Landtagswahl 2013 hatte die CDU 36 Prozent der Stimmen erhalten, die SPD 32,6 Prozent. In den vergangenen vier Jahren regierte die SPD in einer Koalition mit den Grünen. Für die Sonntagsfrage interviewte die Forschungsgruppe Wahlen 1085 Wahlberechtigte, gewählt wird am 15. Oktober.