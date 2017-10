Es war am Wahlabend, am Sonntag, um kurz nach sechs, als Stefan Birkner eine Entscheidung fällte, die seitdem die Koalitionsrechnungen in Niedersachsen komplex macht: Seine niedersächsische FDP werde nicht in eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen gehen, verkündete ihr Landes- und Fraktionschef wieder und wieder. Begründung: Er habe ein solches Dreierbündnis schon vor der Wahl ausgeschlossen. Dabei bleibe es.

Allerdings hat sich die Lage in Niedersachsen seit Sonntagabend, 18 Uhr, kurz bevor Birkner auf stur schaltete, gravierend geändert. Nicht nur, dass Rot-Grün trotz der starken Zugewinne der SPD die Mehrheit im Landtag verloren hat. Es gibt auch sonst keine absehbare Konstellation für eine Mehrheitsregierung.



Denkbar ist bislang nur eine große Koalition. Die CDU schließt sie nicht aus. Schließlich wäre es für sie die Möglichkeit, nach viereinhalb Jahren Opposition wieder mit an die Macht zu kommen, wenn auch nur als Juniorpartner.

Die SPD, deren Ministerpräsident Stephan Weil persönlicher Sieger der Landtagswahl ist, möchte jedoch kein rot-schwarzes Bündnis, weil es sie zu deutlichen Änderungen ihrer Politik zwingen würde. Und weil die CDU aus ihrer Sicht Weil durch die Aufnahme der früheren Grünenabgeordneten Elke Twesten die Mehrheit im Landtag genommen hatte, was die Neuwahl auslöste.

Gegenseitige Abneigung

Stattdessen möchten SPD und Grüne eine Ampelkoalition, gewissermaßen als Erweiterung ihrer bisherigen Regierung. Das lehnt Birkner jedoch mit der Begründung ab, dass die FDP nicht Steigbügelhalter für eine Fortsetzung von Rot-Grün sein wolle. Was man auch seiner Sicht verstehen kann. Zumal die FDP in einem solchen Dreierbündnis der kleinste und schwächste Faktor wäre.

Ministerpräsident Weil scheint bereit zu sein, der FDP bei den nächste Woche beginnenden Sondierungsgesprächen weit entgegenzukommen, inhaltlich wie mit dem Angebot von zwei Schlüsselressorts, darunter Kultus, um sie doch noch herumzukriegen. Von seinen politischen Flirtbemühungen zeigt sich die FDP bislang allerdings unbeeindruckt.

© Jakob Börner Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor zur Autorenseite

Ein Jamaika-Bündnis, das Birkner und der geschlagene CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann stattdessen anstreben, scheitert fürs Erste an der Ablehnung durch die Grünen. Die FDP ist für viele nach wie vor eine Igitt-Partei. Umgekehrt gilt das ebenso. Und die Grünen sind noch mehr als die SPD empört über das Manöver der CDU mit ihrer Ex-Abgeordneten im alten Landtag.



Doch beleidigt sein ist keine politische Haltung. Die Grünen sitzen parallel mit beiden Parteien nun in Berlin am Verhandlungstisch. Und sie regieren mit beiden schon in Schleswig-Holstein (Jamaika), Rheinland-Pfalz (Ampel), Baden-Württemberg (Grün-Schwarz), Hessen (Schwarz-Grün) und Sachsen-Anhalt (Schwarz-Rot-Grün). Eine Zusammenarbeit mit der CDU und dem alten Lieblingsgegner FDP ist also doch möglich.