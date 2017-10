Niedersachsen ist das letzte große Bundesland, in dem die SPD noch regiert.

Sollte sie gegen alle anfänglichen Erwartungen die Wahl gewinnen, wäre ihr Ministerpräsident und Landesvorsitzender Weil (l.) so etwas wie ein Retter in der Not – nach drei schweren Niederlagen der SPD bei den Landtagswahlen im Frühjahr und der noch schwereren Niederlage bei der Bundestagswahl. Verliert die SPD, wird es dagegen für den Bundesvorsitzenden Martin Schulz (r.) noch enger.Bis zum Mittag gaben in Niedersachsen mehr Menschen ihre Stimme ab als noch 2013.