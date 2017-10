Nach Einschätzung von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sind die Chancen für ein Jamaika-Bündnis nach den ersten Sondierungsrunden gestiegen. "Die Beteiligten wollen alle Möglichkeiten ausloten, zum Erfolg zu kommen", sagte Altmaier der ARD. "Mein persönliches Urteil ist, dass wir nach den ersten Gesprächen näher an der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sind, als dies vor zwei oder drei Wochen noch den Anschein hatte."

Die bislang größten Streitpunkte der Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen sind die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik sowie der Klimaschutz. Nach Einschätzung von Altmaier seien dies "ganz wichtige Themen für die Zukunft dieses Landes", deshalb sei es "ganz normal, dass man darüber redet und dass man darüber mehr braucht, als nur eine einzige Sondierungsrunde."

Zuvor hatten Politiker von CSU und FDP die Grünen zu mehr Kompromissbereitschaft aufgefordert. "Wenn die Grünen sich bei den zukünftigen Gesprächen nicht bewegen, bleibt Jamaika ein Luftschloss", sagte FDP-Chef Christian Lindner der Bild am Sonntag. "Mit der unbegrenzten Ausweitung des Familiennachzugs und einem überhasteten Kohleausstieg ohne Ersatzenergie würde man Protestwähler in die Arme der AfD treiben". Bei einer Umsetzung der Forderungen der Grünen drohten indes "eine Überforderung bei der Integration, unsichere Energie, neue Schulden und die finanzielle Überlastung der Mittelschicht", sagte Lindner weiter.



Familiennachzug "zentral" für die Grünen

CSU-Landesgruppen­ Chef Alexander Dobrindt sagte der Zeitung, ohne eine klare Entscheidung zur Begrenzung der Zuwanderung und zur weiteren Aussetzung des Familiennachzugs würde Deutschland ein vollkommen falsches Signal in die Welt senden. "Die Grünen müssen endlich verstehen, dass es hier um unser ganzes Land geht und nicht um die Prenzlauer-Berg-Mentalität der Wohlstandsgrünen", sagte Dobrindt.

Die Verhandlungsführerin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, rief Union und FDP zur Mäßigung auf. "Es wäre gut, wenn sich auch CSU und FDP darauf verständigen, dass der Wahlkampf vorbei ist", sagte sie der Bild am Sonntag. "Gegenseitige Schuldzuweisungen und Attacken helfen doch nicht, die großen Herausforderungen zu lösen." Die Familienzusammenführung sei "zentral" für die Grünen. Zudem sei die Einhaltung der Klimaschutzziele ohne Kohleausstieg nicht möglich. Jamaika könne nur klappen, "wenn es darüber Klarheit gibt".

Am Montag wollen sich die potenziellen Koalitionäre zur nächsten Sondierungsrunde treffen. Die kleine Runde der Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen berät zunächst über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht. Am späteren Nachmittag will dann die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz zum bisherigen Stand der Dinge ziehen.