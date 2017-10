Mehr als 600 Staatsbeamte aus der Türkei haben seit dem Putschversuch im vergangenen Jahr Asyl in Deutschland beantragt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe, denen Zahlen aus Bundesinnenministeriums vorliegen. Demnach haben bis Mitte September dieses Jahres 250 Personen mit türkischen Diplomatenpapieren und 380 mit Dienstausweisen für hohe Staatsbeamte Asyl in der Bundesrepublik beantragt.



Nach früheren Angaben des Innenministeriums haben 196 der 249 Asyl-Antragsteller mit türkischem Diplomatenpass bis Mitte September einen positiven Bescheid bekommen. Die Zahl umfasse genauso Familienangehörige - also deren Ehepartner und Kinder.



Im Juli gab es Berichte, dass die Zahl türkischer Asylbewerber in Deutschland allgemein gestiegen sei: Im Juli wurden 620 Asylsuchende aus dem Land registriert. Im Juni waren es 433 gewesen und im Mai 498. Etwas mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der türkischen Asylbewerber erhielt im Juli auch Schutz in Deutschland. Im März – also vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei im April – hatte die Schutzquote bei 8,7 Prozent gelegen.



Nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 war die Zahl der Asylsuchenden aus dem Land merklich gestiegen. Das Thema sorgte für Ärger zwischen Deutschland und der Türkei. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind ohnehin sehr angespannt, nicht zuletzt wegen der in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierten Bundesbürger.