Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich zum ersten Mal öffentlich zum Wahlausgang geäußert und sich hinter SPD-Parteichef Martin Schulz gestellt. Er habe alle Entscheidungen von Schulz nach der Wahl unterstützt, sagte Gabriel, der vor Schulz den Parteivorsitz innehatte, am Rande einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Helmstedt. Aus seiner Sicht ist Schulz trotz des schlechten Wahlergebnisses der richtige Mann an der Parteispitze: "Der Meinung bin ich in der Tat."

Schulz hatte noch am Abend der Bundestagswahl angesichts der schlechten Prognosen angekündigt, mit der SPD in die Opposition gehen zu wollen. Gabriel kommentierte nun: "Natürlich ist Opposition keine schöne Veranstaltung." In der Lage, in der die SPD sei, hätte es aber niemand verstanden, wenn die Partei das Wahlergebnis als Aufforderung zum Weiterregieren interpretiert hätte. Der Gang in die Opposition sei auch ein Signal an die Wähler, dass man verstanden habe, dass eine erneute große Koalition nicht gewollt werde. Gleichwohl gestand Gabriel ein, dass "der Katzenjammer" noch kommen werde.



Schulz gesteht "Hauptverantwortung" ein – will aber Parteichef bleiben

Schulz selbst schloss eine Regierungsbeteiligung seiner Partei auch für den Fall des Scheiterns einer Jamaika-Koalition aus. "Unsere Rolle ist die Opposition. Dabei wird es bleiben", sagte er der Bild am Sonntag. Er übernehme die "Hauptverantwortung" für die Wahlniederlage. Dennoch wolle er selbst bei einem schlechten Wahlergebnis der SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen in einer Woche Parteichef bleiben. "Ich werde beim Parteitag im Dezember wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Das habe ich weder an irgendwelche Bedingungen noch an die Ergebnisse von Landtagswahlen geknüpft", sagte Schulz der Zeitung.

Die SPD hatte bei der Bundestagswahl mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit erzielt. Er wolle aber weitermachen, denn die Herausforderungen der Globalisierung und der Digitalisierung seien nur europäisch zu bewältigen, und Europa sei sein Thema. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das Vertrauen in die SPD zurückgewinnen kann, wenn die Leute sagen: Das ist ein ehrlicher Mann. Der hat eine Idee für die Zukunft des Landes", sagte Schulz.

Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur unterstützen zwei Drittel der SPD-Wähler Schulz' Entscheidung, den Parteivorsitz behalten zu wollen. Er war erst im März einstimmig in das Amt gewählt worden. Unter allen Befragten insgesamt sprachen sich 35 Prozent für Schulz' Verbleib aus, 36 Prozent plädierten dagegen für seinen Rücktritt.



Kramp-Karrenbauer gibt SPD Mitschuld am AfD-Aufstieg

Die saarländische Ministerpräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, die in ihrem Heimatland mit der SPD regiert, warf Schulz "Larmoyanz" vor. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden sagte sie, der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat gebe allen anderen die Verantwortung für das schlechte Abschneiden seiner Partei. Die Botschaft der neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles sei, sich einerseits für die Linkspartei zu öffnen und andererseits in einen Wettbewerb mit der populistischen Opposition von links und rechts einzutreten. "Heute ist der 25. Todestag von Willy Brandt. Mich würde nicht wundern, wenn er heute in seinem Grab rotieren würde vor lauter Scham", sagte Kramp-Karrenbauer.

Zugleich gab sie der SPD eine Mitschuld am Wahlerfolg der AfD. Zurzeit werde versucht, der Union das Thema Populismus aufzuladen. "Diesen Schuh dürfen und sollten wir uns auch nicht anziehen." Die AfD habe vielmehr auch deshalb stark abgeschnitten, weil vor der Wahl Ängste bei Wählern kultiviert worden seien, sie hätten wegen der Flüchtlinge weniger Leistungen erhalten. "Das ist aber ein klassisches linkes Muster der Argumentation", sagte Kramp-Karrenbauer. Schon der frühere SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine habe gegen Russlanddeutsche mit dem Wort "Fremdarbeiter" Ressentiments geschürt. Jetzt sei es Sigmar Gabriel gewesen, "der als Erster eine Neidkampagne gestartet hat".