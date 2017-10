Seit gut anderthalb Wochen ist das Berliner Regierungsviertel Schauplatz politischer Verhandlungsrituale. Vor der Parlamentarischen Gesellschaft, direkt gegenüber dem Reichstag, halten schon frühmorgens schwarze Limousinen. Spitzenpolitiker schälen sich heraus und hasten dann zu den vielen Kameras. Manchmal geben sie sich zuversichtlich. Manchmal schütteln sie mit strengem Blick den Kopf: So wird das nichts mit einer gemeinsamen Koalition! Dann verschwinden sie im Gebäude.

Dort sieht man durch die Fenster die Kronleuchter brennen und dann und wann einen Politikerschatten am Fenster vorbeihuschen. Die Journalisten müssen draußen bleiben. Sie treten in der kalten Herbstluft von einem Bein aufs andere. Oder sie weichen aus ins Innere des Jakob-Kaiser-Hauses, einem Bundestagsgebäude, das praktischerweise nur durch eine Glaswand von der Parlamentarischen Gesellschaft getrennt ist. Auch von hier aus sieht man manchmal Spitzenpolitiker, die miteinander auf dem Flur beraten.

Irgendwann treten die Verhandler dann vor die Presse. Sie gucken ernst oder erlöst, je nachdem, welches Verhandlungsritual gerade an der Reihe ist. Am Montagabend, pünktlich zur Zwischenbilanz nach inzwischen sechs Sondierungstagen, war nach vielem Streit mal wieder Zeit für Zuversicht. In gleich vier Themengebieten kamen Union, FDP und Grünen zu ein paar Einigungen – die sie mit einigem Stolz verkündeten.



Im Bereich Sicherheit liest sich der "Sondierungsstand vom 30.10.2017" – die Papiere werden vorsichtigerweise immer zugleich auch als vorläufig betitelt – besonders konkret: Man will neue Stellen für Polizisten und Sicherheitsbeamte – die CDU träumt davon, ihre Wahlkampfforderung von 15.000 neuen Stellen durchzusetzen. Union, FDP und Grüne können sich laut Stand von Montagabend auch vorstellen, Videoüberwachung künftig an Kriminalitätsschwerpunkten einzusetzen und das Bundesamt für Verfassungsschutz im Vergleich zu den Landesämtern zu stärken. Alle diese Punkte standen zuletzt aber selbst im Wahlprogramm der Grünen.

Die Verhandler wollen außerdem ordentlich in Bildung und Forschung investieren – bis zum Jahr 2025 wollen sie zehn Prozent des Bundesinlandsprodukts dafür aufbringen. Obwohl 2014 schon neun Prozent des BIP in diesen Bereich investiert wurden, werden das einige Milliarden sein – weil Deutschlands Wirtschaft boomt.

Im Bereich Digitales einigte man sich darauf, darüber zu sprechen, wie man Funklöcher auf dem Land schließen könne. Außerdem wolle man überlegen, wie der Bund "vernetzte Verwaltungsportale mit einheitlichem Online-Zugang" schaffen kann. Startupper und Mittelständler sollen künftig besser vernetzt werden, um die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen.

Im Themenbereich Arbeit und Rente wurde es dann schon weniger konkret: Der Mindestlohn gilt, allerdings dürften künftig ein paar Ausnahmen beschlossen werden. In der Gesundheit wollen die Jamaika-Unterhändler die Situation der Geburtshilfe verbessern.

Vage Verabredungen

Nicht alle der Themen, die am Montag von den Unterhändlern genannt werden, sind also schon sicher Bestandteil eines möglichen Koalitionsvertrags. Viele sollen laut den Papieren nur "weiter besprochen" werden – die nächsten Tage werden zeigen, welche der konkreten Kompromisse und vagen Verabredungen bestehen und welche schnell wieder zerredet werden können.

Uneins sind die potenziellen Partner zum Beispiel noch darüber, ob sie das Kooperationsverbot abschaffen oder auch nur aufweichen wollen, das es dem Bund verbietet, Bildungsausgaben der Länder mit zu finanzieren. Also will man Milliarden in die Bildung stecken, aber über die wichtige Frage, wie das in den Ländern ankommen soll, die ja zum Beispiel für die Ausstattung der Schulen verantwortlich sind, hat man sich noch nicht verständigt. Ob es ein eigenes Digitalministerium geben soll, ist ebenfalls noch strittig zwischen den potenziellen Partnern.

Über die Notwendigkeit einer Rentenreform und deren Ausgestaltung streitet Jamaika ebenfalls noch. Die Forderung, die Rente mit 63 abzuschaffen, mit der der CDU-Vize Jens Spahn am Morgen für Schlagzeilen gesorgt hatte, sei eher sein Einzelbeitrag zum Thema gewesen, betonen Verhandler in der Union. Auch das gehört zu den politischen Ritualen.