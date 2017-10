Die Grünen wollen das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren: Wer in Deutschland geboren wird, soll die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, sofern sich ein Elternteil legal in der Bundesrepublik aufhält. Außerdem sollten Menschen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht und ausreichende Deutschkenntnisse haben, schneller einen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Die Union hingegen will den in der vergangenen Legislaturperiode mit der SPD geschlossenen Kompromiss wieder verschärfen: Kinder von Doppelstaatlern, die bereits in Deutschland geboren wurden, sollen die ausländische Staatsbürgerschaft abgeben müssen. So soll verhindert werden, dass sich diese weiter vererbt.

Die FDP will die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich für jeden ermöglichen, der in Deutschland geboren wird. Jedoch soll sie – ähnlich wie von der Union gefordert – nicht uneingeschränkt an alle Nachfolgegenerationen weitergegeben werden: Spätestens bei den Enkeln der Ersteingebürgerten müsse Schluss sein, fordern die Liberalen. Auch für eine Einbürgerung stellt die Partei klare Regeln auf, so zum Beispiel gute Sprachkenntnisse, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis seit mindestens vier Jahren oder das Bekenntnis zum Grundgesetz.