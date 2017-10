Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen haben sich in den Sondierungsgesprächen zu den deutschen und internationalen Klimazielen für 2020, 2030 und 2050 bekannt. Das sagten Teilnehmer der Gespräche in Berlin. Mit welchen Maßnahmen oder Gesetzen diese Ziele erreicht werden sollen, sei aber noch offen und zwischen den Parteien umstritten.



Die Einigung gilt dem Vernehmen nach sowohl für die Ziele zur CO2-Reduktion, die Deutschland sich selbst gesetzt hat, als auch für die europäischen Ziele und das Klimaabkommen von Paris. Die Klimapolitik eines möglichen Jamaika-Bündnisses im Bund gilt als Knackpunkt in den Gesprächen. Offenbar forderten die Grünen strengere nationale Ziele als im Pariser Klimaschutzabkommen. Die FDP soll dagegen laut Teilnehmern wiederum auf das Pariser Abkommen verwiesen haben.

In der Klimapolitik sind die Forderungen der Grünen bislang weit von denen der Union und der FDP entfernt. Die Partei verlangt, die 20 schmutzigsten Kraftwerke schnell abzuschalten, um das deutsche Ziel zu erreichen, bis 2020 den Treibhausgas-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Zudem wollen sie einen zügigen Kohleausstieg und 100 Prozent Ökostrom bis 2030. Union und FDP gehen diese Forderungen zu weit.



Bei den Gesprächen am Donnerstag ging es zu Beginn unter anderem um den Stellenwert eines gemeinsamen Papiers über die Haushalts- und Steuerpolitik, in dem sich die Jamaika-Parteien unter anderem für die Einhaltung der Schuldenbremse, einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau des Solidaritätszuschlags aussprechen. Die Grünen erklärten zur Verärgerung der FDP, es sei noch keine Verabredung in der Sache getroffen worden.

Zuwanderung als Gesprächsthema

Die Verhandlungspartner müssten sich darauf verlassen können, dass es keine "verschiedenen Interpretationen" über das Verabredete gebe, sagte daraufhin FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Grünen-Chef Cem Özdemir kritisierte seinerseits, es könne nicht sein, dass einzelne Teilnehmer Papiere, die als Arbeitsgrundlage dienten, "doch sehr mutwillig in ihrem Sinne interpretieren".

Die Auseinandersetzung kam zu Beginn der Gespräche zur Sprache, wie Vertreter mehrerer Seiten bestätigten. "Man muss sich verständigen, welchen Charakter diese Papiere haben", hieß es aus Verhandlungskreisen. Erst im Anschluss ging es an die Tagesordnung, auf der neben Klimapolitik und auch das Thema Zuwanderung steht.



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bekräftigte die Forderung nach einer festgeschriebenen Begrenzung der Zuwanderung: Ohne diese "wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben", sagte er. Hier müssten sich die Grünen bewegen. Dobrindt erteilte zudem dem von den Grünen geforderten Familiennachzug bei Flüchtlingen eine Absage. Die CSU will den Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz weiter aussetzen, die Grünen sind dagegen.

Grüne kritisieren Abschiebeflug nach Afghanistan

"Die Aufnahmebereitschaft und die Möglichkeiten der deutschen Bevölkerung sind nicht unbeschränkt", sagte auch FDP-Chef Christian Lindner dem Spiegel. "Deshalb muss sowohl die Rückführung von Illegalen in die Herkunftsländer als auch die zeitliche Begrenzung des Aufenthalts von Flüchtlingen in Deutschland auf die Tagesordnung." Erst wenn das System der Begrenzung und Kontrolle funktioniere, könne man beim Familiennachzug wieder offener werden, sagte Lindner.



Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellte sich erneut gegen den von der Union vorgelegten Vorschlag zur Begrenzung der Zuwanderung. Als "gravierenden Vorgang" kritisierte sie zudem, dass es ungeachtet der Jamaika-Gespräche einen erneuten Abschiebeflug nach Afghanistan gegeben habe, mit dem nicht nur "schwere Straftäter" zurückgebracht worden seien.