Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil soll nach übereinstimmenden Medienberichten neuer SPD-Generalsekretär werden. Parteichef Martin Schulz wolle Klingbeil am Montag dem Bundesvorstand vorschlagen, melden die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland Berufung auf Parteikreise. Auch der Spiegel berichtet über eine entsprechende Verständigung zwischen Schulz und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), zu dessen Landesverband Klingbeil gehört.

Klingbeil würde auf den derzeitigen Generalsekretär Hubertus Heil folgen, der auf dem SPD-Parteitag im Dezember nicht erneut antreten will. Der 39-jährige Klingbeil hatte seinen Wahlkreis im niedersächsischen Rotenburg/Heide bei der Bundestagswahl am 24. September direkt gewonnen. Er gilt als Experte für Digitales und Netzpolitik und gehört seit 2009 dem Bundestag an.

Die SPD müsse jünger, "weiblicher und digitaler werden", hatte Klingbeil gegenüber ZEIT ONLINE am Abend der Bundestagswahl gesagt. "Meine Generation wird jetzt mehr Verantwortung übernehmen." Von Seiten der SPD wurde zunächst lediglich auf die Ankündigung von Schulz verwiesen, er werde "zu gegebener Zeit" einen Personalvorschlag machen. Auch das Büro Klingbeils wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.