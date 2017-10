Die derzeitige stellvertretende SPD-Chefin und Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig hat vorerst ausgeschlossen, nach dem Parteivorsitz zu streben. Auf die Frage, ob sie beim SPD-Parteitag im Dezember kandidieren werde, sagte Schwesig der Rheinischen Post: "Nein, diese Frage stellt sich auch gar nicht." Die Sozialdemokraten hätten mit Martin Schulz "einen sehr guten Vorsitzenden", der auf dem Parteitag wieder antreten werde. Dafür habe Schulz ihre "volle Unterstützung".



Schulz sei der richtige Mann für die Aufarbeitung der Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl im September und ihrer stetig sinkenden Popularität. "Seit 2005 reden wir davon, jetzt müssen wir es auch wirklich tun", sagte Schwesig.

Außerdem müsse die SPD den Osten stärker in den Blick nehmen. "Inhaltlich und personell." Schwesig forderte besondere Strukturfördermittel für Ostdeutschland auch nach dem Ende des Solidarpakts 2019. "Wir haben die politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Angleichungsprozess zwischen Ost und West bald geschafft ist", sagte Schwesig. Dies dürfe nicht nochmals "drei Jahrzehnte" dauern. "Wir brauchen deshalb auch in Zukunft eine besondere Förderung für strukturschwache Regionen, künftig allerdings in Ost und West", sagte Schwesig. Weite Flächen Ostdeutschlands sollten von der Neuordnung der Strukturförderung des Bundes und der Länder aber besonders profitieren.

Ähnlich äußerte sich auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD): "Nach dem Auslaufen des Solidarpakts II brauchen wir ein Fördersystem für die strukturschwachen Regionen in Ost und West, um deren wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und um dort die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten und dauerhaft zu sichern", sagte Gleicke der Rheinischen Post.