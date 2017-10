Vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Chef Martin Schulz die Einigkeit seiner Partei betont. "Ich habe die SPD selten so geschlossen gesehen", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt vor rund 700 Zuhörern in Cuxhaven. Schulz war als Unterstützer für den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) gekommen, der um Stimmen für seine Partei warb. Ziel sei, stärkste Partei in Niedersachsen zu werden, sagte Weil.



Schulz nannte in seiner Rede Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit und Transparenz als Stärken der SPD. Gleichzeitig sagte er, wie sehr ihn das Ergebnis der Bundestagswahl getroffen habe. "Ich habe alles gegeben", sagte er. "Und wenn du dann so ein Wahlergebnis einfährst, dann bist du erstmal down." Vergangene Woche hatte Schulz in einem Brief an die SPD-Mitglieder geschrieben, noch am Abend der Bundestagswahl über einen Rücktritt als Parteichef nachgedacht zu haben.

In Cuxhaven verteidigte Schulz sich selbst und seine Partei gegen den Vorwurf, nach der Bundestagswahl keine Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen. "Unsere Rolle ist die der Opposition", womit die SPD in "staatspolitischer Verantwortung" stehe, sagte Schulz. "Eine starke Opposition gegen die Regierung ist eine staatspolitische Verantwortung, die wir annehmen wollen", fügte er hinzu.

"Debattenprozess entgegensetzen, den man braucht"

Die SPD wolle aus der Opposition heraus der neuen Koalition "den Debattenprozess entgegensetzen, den man braucht", sagte Schulz. Dass die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sich entschieden habe, "im Wahlkampf zu schweigen", dürfe nicht dazu führen, dass eine "Konfrontation zwischen den demokratischen linken und den demokratischen rechten Kräften in diesem Land nicht mehr stattfindet". Diese Konfrontation sei "das Salz in der Suppe der parlamentarischen Demokratie". "Dieses politische Vakuum dürfen nicht permanent die Populisten füllen", sagte Schulz.

Die Abstimmung in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl am 24. September, bei der die SPD mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis erzielte. Seitdem kommen aus vielen Teilen der Partei Rufe nach Erneuerung: personell, inhaltlich und strukturell.

Während sich die Partei auf Bundesebene für die Opposition entschieden hat, geht es für Ministerpräsident Weil in Niedersachsen um den Machterhalt. Kurz vor der Landtagswahl am 15. Oktober zeichnet sich Umfragen zufolge ein knappes Rennen ab: So sah eine am vergangenen Donnerstag von infratest dimap veröffentlichte Umfrage die CDU von Spitzenkandidat Bernd Althusmann mit 35 Prozent einen Prozentpunkt vor der SPD.