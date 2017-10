SPD-Parteivize Olaf Scholz hat in der Debatte über eine Neuausrichtung seiner Partei eine "schonungslose Betrachtung der Lage" gefordert. In einem der Süddeutschen Zeitung vorliegenden internen Papier gehe Hamburgs Bürgermeister hart mit seiner Partei ins Gericht.



Scholz verlangt dem Bericht zufolge, bei der Analyse des historisch schlechten Bundestagswahlergebnisses von 20,5 Prozent auf intern immer wieder bemühte "Ausflüchte" zu verzichten. Weder fehlende Mobilisierung der eigenen Anhänger noch ein mangelnder Fokus auf soziale Gerechtigkeit tauge zur Erklärung. Schließlich habe der SPD-Wahlkampf "ganz im Zeichen der sozialen Gerechtigkeit" gestanden. Die Probleme der Partei seien "grundsätzlicher".



Parteichef Martin Schulz hatte in einem Interview mit der ZEIT zuletzt "Mut zur Kapitalismuskritik" gefordert. SPD-Vize Scholz plädiert in dem internen Papier eher für einen pragmatischen Kurs, der ökonomisches Wachstum und soziale Gerechtigkeit verbindet. Auch in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung werde eine florierende Wirtschaft "eine zentrale Voraussetzung sein, um eine fortschrittliche Agenda zu verfolgen", schreibt Scholz laut Süddeutscher Zeitung.

Scholz gilt vielen Beobachtern als potenzieller Gegenspieler des angeschlagenen Parteichefs Martin Schulz. Die SPD werde zu taktisch wahrgenommen, kritisiert der Hamburger Bürgermeister, sie müsse den Bürgern wieder kompetent erscheinen. Viele SPD-Mitglieder hatten auch eine personelle Neuaufstellung der Sozialdemokraten gefordert und eine jüngere und weiblichere Partei verlangt.