Ich kam im Sommer 1989 als junger Korrespondent nach Bonn, wo ich für die Nachrichtenagentur Reuters über Parlament und Regierung berichten sollte. Ich war gerade zum ersten Mal Vater geworden und dachte, ich könnte mich in Ruhe einarbeiten. Doch es wurde für mich die aufregendste Zeit meines Lebens.

Ich wurde nach Budapest geschickt, wo auf und vor dem Gelände der Bonner Botschaft Hunderte DDR-Bürger campierten, die in die Bundesrepublik auszureisen verlangten, so wie andere zur gleichen Zeit in den Botschaften in Prag und Warschau. Sie hatten in Ungarn Urlaub gemacht und hockten nun mit ihren Familien in ihren Trabis, in kleinen Campingwagen, Zelten oder auf dem Bordstein. Sie erzählten mir ihre Lebensgeschichten aus einem Land, das mir wie den meisten Westdeutschen, nicht nur den jungen, völlig fremd war. Für uns waren dieser merkwürdige zweite deutsche Staat und seine Bewohner weiter entfernt als jede ferne Galaxie.

© Jakob Börner Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor zur Autorenseite

Aber hier in der schönen ungarischen Hauptstadt begegnete ich Menschen, Deutschen wie mir, die einfach nur ihre Freiheit wollten. Die nicht mehr drangsaliert werden wollten, nicht mehr Schlange stehen müssen um das Lebensnotwendige. Sie sehnten sich nach einem Leben, in dem auch sie reisen könnten, wohin sie mochten, und in dem ihre Kinder lernen, studieren und einen Beruf ergreifen könnten nach ihrem Wunsch und dem ihrer Eltern – nicht nach dem Befehl von SED-Funktionären. Kurzum: Sie wollten genau so leben dürfen wie wir. Wer wollte es ihnen verdenken?

Ich schrieb ihre Geschichten auf, berichtete darüber, wie die ungarischen Behörden und der ungarische Malteser-Hilfsdienst sie versorgten und wie auf dessen Gelände Mitarbeiter der bundesdeutschen Botschaft den DDR-Flüchtlingen heimlich westdeutsche Pässe ausstellten, damit sie das Land Richtung Westen verlassen konnten. Dieser Bericht gefiel dem Auswärtigen Amt in Bonn nicht, weil man dort fürchtete, dass er eine Lösung für die Fluchtwilligen in der Botschaft erschweren könnte.



Alles geriet ins Rutschen

Ich berichtete auch darüber, wie urlaubende DDR-Bürger am Plattensee sich über die grüne Grenze nach Österreich davonmachten. Ungarn hatte schon Monate zuvor damit begonnen, die Sperranlagen abzubauen. Im Juni hatte Außenminister Gyula Horn mit seinem österreichischen Kollegen Mock symbolisch in Stück des Eisernen Vorhangs herausgeschnitten. Mit wurde klar, dass die DDR ihre Menschen nicht länger einsperren konnte. Alles geriet ins Rutschen. Die Grenze quer durch Deutschland und Europa, die auch ich bis dahin als unüberwindbar und eine Art gerechte Strafe für den von Nazi-Deutschland angezettelten Zweiten Weltkrieg betrachtet hatte, schien nicht mehr lange haltbar.

Nach der Ausreise der DDR-Bürger aus den Botschaften in Prag, Warschau und in Budapest fuhr ich mehrfach in die untergehende DDR. Aus Leipzig berichtete ich über eine der Montagsdemos. Tausende zogen rund um die Innenstadt zum Gewandhaus und skandierten erst "Wir sind das Volk" und dann "Wir sind ein Volk". Das kam mir merkwürdig nationalistisch vor. Die Protestierenden, meist eher ältere Leute, schienen mir einerseits aufmüpfig, andererseits doch ziemlich brav, verglichen mit Demonstrationen, die ich im Westen erlebt hatte. Aber ich wusste ja damals wenig von ihrer Angst und der drohenden Gefahr, dass bereitstehende Einheiten des DDR-Innenministeriums, der Nationalen Volksarmee und der Roten Armee die Demonstrationszüge hätten auseinandertreiben oder gar zusammenschießen können.