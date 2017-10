Die Bundesanwaltschaft hat laut Zeitungsbericht in diesem Jahr bereits mehr als 800 Terrorismus-Verfahren im Zusammenhang mit radikalem Islamismus eingeleitet. Dies bedeute eine weitere Steigerung der Ermittlungsverfahren, berichtet die Welt am Sonntag. Im vergangenen Jahr habe die Zahl neuer Terrorismus-Verfahren noch bei 250 gelegen.

Insgesamt seien in diesem Jahr durch die oberste Anklagebehörde bereits über 900 Verfahren im Zusammenhang mit Terrorismusvorwürfen eröffnet worden.



Die Ankläger beklagen seit langem eine Überlastung durch die Vielzahl der Verfahren. Das Bundeskriminalamt zählt dem Blatt zufolge derzeit mehr als 700 islamistische Gefährder in Deutschland.



Nicht immer geht bei Verfahren gegen Islamisten um Anschlägspläne in Deutschland. So können etwa auch Syrer, die in ihrer Heimat für den "Islamischen Staat" (IS) gekämpft haben, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung belangt werden.