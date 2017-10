Angela Merkel - Bereit für Koalitionsgespräche Beim Thema Obergrenze hätten CDU und CSU einen Kompromiss gefunden, berichtet die Kanzlerin. Nun blicke sie den Koalitionsgesprächen mit FDP und Grünen entgegen. © Foto: Reuters TV

CDU und CSU wollen am Mittwoch kommender Woche Sondierungsgespräche zur Bildung einer schwarz-gelb-grünen Koalition beginnen. Für den 18. Oktober habe die Union FDP und Grüne zu Einzelgesprächen eingeladen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer. Am Freitag kommender Woche (20. Oktober) sollen demnach erstmals alle vier Parteien gemeinsam sondieren.



Ein Knackpunkt bei den Gesprächen über die sogenannte Jamaika-Koalition dürfte die Verständigung auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik sein. Die Unionsparteien hatten sich am Sonntag nach langen Verhandlungen auf das Ziel geeinigt, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. "Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen (Flüchtlinge und Asylbeweber, subsidiär Geschützte, Familiennachzug, Relocation und Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge) die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt", heißt es in der Vereinbarung.



Der Kompromiss sieht aber Ausnahmen für Sondersituationen vor. Außerdem bekennen sich CDU und CSU ausdrücklich zum Recht auf Asyl im Grundgesetz und zur Genfer Flüchtlingskonvention. Ihr sei sehr wichtig gewesen, dass das Ergebnis das Grundrecht auf Asyl und die Genfer Konventionen berücksichtige, sagte Merkel. Auch der 200.001. Flüchtling, der nach Deutschland kommt, werde ein ordentliches Verfahren bekommen. CDU und CSU hätten ein "gemeinsames Ergebnis erreicht, dass ich für eine sehr sehr gute Basis halte, um dann jetzt in die Sondierungen zu gehen mit FDP und Bündnis 90/Die Grünen", sagte die CDU-Vorsitzende.



Auch CSU-Chef Seehofer zeigte sich zufrieden mit dem Kompromiss. Die Vereinbarung sei ein "in sich schlüssiges Regelwerk zur Migration", in dem für jede denkbare Situation eine Verfahrensweise vereinbart sei. Dem bayerischen Ministerpräsident sei vor allem wichtig gewesen, dass im Bundestag über eventuelle Ausnahmen entschieden wird "und nicht in irgendwelchen Talkshows". Trotz des jahrelangen Kampfes für die Obergrenze signalisierte Seehofer in Hinblick auf die anstehende Regierungsbildung Kompromissbereitschaft. "Ich bin ja auch gelegentlich jemand, der gerne mal in der Öffentlichkeit so etwas wie eine rote Linie definiert. Jetzt ist aber die Zeit, ergebnisoffen zu reden."

Grüne reagieren skeptisch auf Unionskompromiss

Die Grünen sehen die Einigung kritisch. Der Kompromiss enthalte "Punkte, die wir bisher klar abgelehnt haben", darunter die Festlegung sicherer Herkunftsländer und Abschiebeeinrichtungen, sagte die Parteivorsitzende Simone Peter im WDR. Zudem wolle die Union die verschiedenen Flüchtlingsgruppen gegeneinander ausspielen. Eine Einigung bei den anstehenden Sondierungsgesprächen mit Union und FDP schloss Peter gleichwohl nicht aus. "Wir gehen in diese Gespräche, wir werden unsere Anliegen deutlich machen", sagte sie. "Entweder es reicht oder es reicht nicht. Beide Optionen sind möglich."

Peters Co-Vorsitzender Cem Özdemir reagierte zurückhaltend auf die Einigung der Union. "Das ist jetzt die Position der CDU/CSU, aber es ist nicht die Position einer künftigen Regierung", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte den Unionskompromiss eine "erste Basis" für Koalitionsgespräche.