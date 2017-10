Die Spitzen von CDU und CSU sind in Berlin zusammengekommen, um die Weichen für Verhandlungen mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition zu stellen. Größte Hürde dürfte nach den Stimmenverlusten der Union bei der Bundestagswahl der Streit über die Asylpolitik sein. Die CSU fordert eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, die CDU lehnt dies ab.



CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden gesagt, es gehe dabei um eine Lösung, "so dass sich keiner von uns in dieser Sache verleugnen muss. Das mutet wie die Quadratur des Kreises an, aber mit etwas gutem Willen sollte es gehen". Die CSU-Vertreter in der Runde signalisierten bei ihrem Eintreffen im Konrad-Adenauer-Haus, dass sie eine längere Sitzung bis in die Nacht erwarten. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte bei seinem Eintreffen zu der Spitzenrunde in Berlin zu den wartenden Journalisten: "Habt ihr eure Schlafsäcke dabei?"



Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte über die Erfolgsaussichten des Treffens: "Wir arbeiten zielorientiert." Ob es schon eine Lösung in der aktuellen Runde geben könnte, ließ er offen. "Es geht sicherlich für beide Parteien, CDU und CSU, darum, jetzt die richtigen Schlüsse aus diesem Wahlergebnis zu ziehen", sagte er. "Es ist klar, wir haben einerseits einen klaren Regierungsauftrag, aber wir sind auf der anderen Seite deutlich hinter dem zurückgeblieben, was wir uns selbst erhofft hatten. Darüber muss auch gesprochen werden." Bei der Begrenzung der Flüchtlingszahlen gebe es klare Positionen. Die Lage sei nicht einfach.



Parteichef Horst Seehofer hat einen Zehnpunkteplan vorgelegt, in dem es unter anderem um eine Obergrenze für Flüchtlinge, Leitkultur und Patriotismus geht. Ein "gesunder Patriotismus und Heimatliebe" müssten wieder selbstverständlich werden, heißt es darin. Dazu müsse auch der "Geist der Alt-68er" überwunden werden. Die AfD müsste entschiedener bekämpft und ihre Wähler zurückgewonnen werden.

Schulz spricht vom "Tollhaus"

Von der CDU nehmen an den Beratungen neben Merkel auch Kanzleramtschef Peter Altmaier, Fraktionschef Volker Kauder und Generalsekretär Peter Tauber teil. Die CSU ist mit Horst Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer und dem Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, vertreten. Vor der großen Runde hatten Merkel und Seehofer ein Vieraugengespräch geführt.



SPD-Chef Martin Schulz bezeichnete den Streit von CDU und CSU als "Ding aus dem Tollhaus". "CDU und CSU treten als Fraktionsgemeinschaft im Bundestag auf, sind aber in Wirklichkeit verfeindete Parteien. Dass so etwas in Deutschland möglich ist, macht mich fassungslos", sagte Schulz der Bild am Sonntag. Dennoch erwarte er, dass die Union eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP bilde.

Auch für den Fall des Scheiterns einer Jamaika-Koalition schloss er eine Regierungsbeteiligung der SPD aus. "Unsere Rolle ist die Opposition. Dabei wird es bleiben", sagte er. Merkel sieht die SPD allerdings ohnehin nicht mehr als geeigneten Regierungspartner. In ihrer Rede auf dem Deutschlandtag hatte sie klargemacht, dass sie zu einem Bündnis von Union, FDP und Grünen keine Alternative sehe. "Es ist offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist", sagte die Kanzlerin.