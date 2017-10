Das christliches Erbe sei nicht verhandelbar, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "Bild"-Zeitung. Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen, komme für ihn nicht in Frage. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte derselben Zeitung: "Bei uns kann nun wirklich jeder nach seiner Façon selig werden. Das gilt auch für das Feiern religiöser Feste."



Eine andere Frage sei es, ob der Staat auch nicht-christliche Feiertage unter den Schutz einer gesetzlichen Regelung stellen solle. Auch der CSU-Innenexperte Stephan Mayer lehnte de Maizières Vorstoß ab: "Deutschland ist über Jahrhunderte durch die christliche Tradition geprägt und bestimmt worden. "



De Maizière hatte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wolfenbüttel offen gezeigt, in bestimmten Regionen Deutschlands muslimische Feiertage einzuführen. Allerheiligen sei auch nur dort Feiertag, wo viele Katholiken lebten: "Wo es viele Moslems gibt, warum kann man nicht auch mal über einen muslimischen Feiertag nachdenken", sagte de Maizière. Allerdings betonte er auch: "Generell sind unsere Feiertage christlich geprägt, und das soll auch so bleiben."



"Muslime sind Teil der Gesellschaft"

Dazu sagte CSU-Vize Manfred Weber der "Passauer Neuen Presse": "Feiertage stehen vor allem für die religiöse Prägung eines Landes und nicht für einzelne Bevölkerungsgruppen." Die Integration muslimischer Mitbürger werde nicht durch die Einführung von Feiertagen besser gelingen.



Dem widersprach Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Ein solcher Feiertag würde deutlich machen: "Muslime sind Teil der Gesellschaft und es gibt Verständnis untereinander für ein gutes und friedliches Zusammenleben."

Die Anzahl der Feiertage variiert in Deutschland je nach Bundesland. Neun Feiertage gelten in allen Bundesländern einheitlich: Neujahrstag (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember). Hierbei geht nur der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, auf ein Bundesgesetz zurück.