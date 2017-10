Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen klar für sich entschieden: Mit knapp 37 Prozent ist Ministerpräsident Stefan Weil der Sieger. Doch woher kamen seine Wähler? Und wer hat am meisten an wen verloren? Unsere Auswertung zeigt die Wählerströme.



Vor allem bisherige Nichtwähler konnten die Sozialdemokraten von sich überzeugen: 169.000 Menschen und damit 17 Prozent ihrer Wähler kamen aus diese Gruppe. Ebenfalls von den Grünen liefen viele Wähler zur SPD über: gut acht Prozent.



Auch die CDU war für viele ehemalige Nichtwähler attraktiv: 100.000 neue Wähler gewann sie diesmal dazu. Verloren hat die CDU vor allem an die SPD und die AfD: Gut sieben Prozent der Wähler, die 2013 noch für die Christdemokraten stimmten, machten ihr Kreuz dieses Mal bei der SPD. An die AfD verlor die CDU rund 45.000 Wähler. Interessant auch: Rund zehn Prozent der CDU-Wähler aus dem Jahr 2013 sind in der Zwischenzeit verstorben.

Für die Grünen lief es in Niedersachsen nicht gut: Viele ihrer früheren Wähler liefen zur SPD über. 24 Prozent machten ihr Kreuz dieses Mal lieber bei den Sozialdemokraten.



Die AfD konnte vor allem frühere Nichtwähler und Wähler der sonstigen Parteien überzeugen. Unter den Wählern der etablierten Parteien gewann die AfD vor allem von der CDU dazu.