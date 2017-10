Wolfgang Schäuble ist mit 501 Ja-Stimmen zum Bundestagspräsidenten gewählt worden. Es gab 173 Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen und eine ungültige Stimme. Insgesamt wurden 705 Stimmen abgegeben. Der 75-jährige CDU-Politiker nahm die Wahl an und dankte den Abgeordneten für das Vertrauen. Er übernimmt als Bundestagspräsident das formell zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten, noch vor der Bundeskanzlerin.



Der bisherige Finanzminister ist damit der Nachfolger von Norbert Lammert (CDU), der bei der Bundestagswahl nicht mehr angetreten war. Schäuble dankte seinem Vorgänger: "Er war zwölf Jahre ein großartiger Bundestagspräsident." Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagte der neue Bundestagspräsident. Im Parlament schlage das Herz der Demokratie.

Die Wahl der Bundestagsvizepräsidenten steht noch aus. Jede der sechs anderen im neuen Bundestag vertretenen Parteien erhält einen Vizeposten. Bisher war es üblich, dass diese Stellvertreter fraktionsübergreifend gewählt werden. Der 75-jährige AfD-Politiker Glaser stößt aber in allen anderen Fraktionen auf Ablehnung. Der AfD-Politiker benötigt in den ersten beiden Wahlgängen die Stimmen der Mehrheit aller Abgeordneten, also 355 von 709. Im dritten Wahlgang reicht es, wenn er mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommt. Wenn der Kandidat auch dann noch durchfällt, muss der Ältestenrat entscheiden, wie es weitergeht.



Kurz vor der Sitzung des Bundestages hatte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Schäuble vorgeworfen, in seinem Amt als Finanzminister Europa in einen "Scherbenhaufen" verwandelt zu haben, "der jetzt von anderen wieder mühsam zusammengesetzt werden muss". Schäuble sei es gelungen, nahezu alle EU-Mitgliedsstaaten gegen Deutschland aufzubringen, sagte Gabriel den Zeitungen des RedaktionsNetzwerk Deutschland. Deutschland gelte nun als "Oberlehrer", der immer wieder Vorschriften zum Sparen machen wolle.

Er gönne es dem 75-Jährigen "von Herzen", Bundestagspräsident zu werden, fügte Gabriel hinzu. "Die Rechtspopulisten der AfD werden schnell merken, dass Wolfgang Schäuble Form und Inhalt demokratischer Willensbildung im Deutschen Bundestag durchsetzen wird."

Streit um die Kandidatur eines Bundestagsvizepräsidenten gibt es nicht zum ersten Mal. Im Herbst 2005 fiel Linkspartei-Chef Lothar Bisky in vier Wahlgängen durch. Die Fraktion stellte schließlich im Frühjahr 2006 Petra Pau als Ersatzkandidatin auf. Sie wurde im ersten Anlauf gewählt.