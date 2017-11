Die Jamaika-Parteien haben ihre entscheidende Verhandlungsrunde erst einmal abgebrochen - nach 15 Stunden. "Wir gehen in die Verlängerung", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir. Die Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen sollen am Freitagmittag um 12 Uhr fortgesetzt werden. Er gehe davon aus, dass es das ganze Wochenende dauern werde, sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder. Eigentlich hatten die Jamaika-Parteien angestrebt, ihre Sondierungsgespräche in der Verhandlungsrunde zu beenden und dann über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen zu entscheiden.



Lindner: "viele Schritte weitergekommen"

FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich nach der Vertagung optimistisch: "Wir sind heute ganz viele Schritte weitergekommen." Ein solches "historisches Projekt" dürfe nicht an ein paar fehlenden Stunden scheitern, sagte er. Die Unterhändler hätten in vielen Bereichen Gemeinsamkeiten festgestellt. Allerdings gebe es noch unterschiedliche Auffassungen besonders in der Migrations- und Finanzpolitik. Sein Vize Wolfgang Kubicki zeigte sich weniger zufrieden: Nach vier Wochen seien die Verhandlungsführer in wesentlichen Punkten nicht weiter gekommen. Dies sei bedauerlich. Auch sei das Vertrauen zwischen den verhandelnden Personen nicht vorhanden. "Mich frustriert das hier extrem." FDP-Politiker Hermann Otto Solms bilanzierte knapp: "Es ist alles offen."

Kanzlerin Angela Merkel sagte nach Ende der Gespräche nur: "Guten Morgen. Heute geht's weiter." Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) betonte, wenn alle ernsthaft wollten, könne Jamaika etwas werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, man müsse jede Chance nützen, zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Das gebiete die Verantwortung für das Land. "Es gab bei vielen Themen ein Verstehen, aber keine Kompromisse. Das ist das Traurige."



Grüne: "nichts vereinbart, nichts beschlossen"

Grünenpolitiker Jürgen Trittin sagte im Deutschlandfunk, der Familiennachzug für Flüchtlinge sei weiterhin der entscheidende Knackpunkt. Der CSU warf er vor, wenig kompromissbereit zu sein. Sie lege es darauf an, "alles oder nichts" zu bekommen. Beim Soli sei ein Durchbruch möglich. Die Grünen haben Trittin als Vertreter der "Fundis", der Altlinken, in die Sondierungen geschickt – als Ausgleich zu den "Realos" Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner machte deutlich, es sei "nichts vereinbart, es ist nichts beschlossen". Es gehe im Laufe des Freitags mit frischem Schwung weiter. Gründlichkeit gehe vor Eile. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, "hängt auch vom Schiedsrichter ab", sagte Özdemir, ohne Angela Merkels Namen zu nennen. "Entscheidend ist das Ergebnis."