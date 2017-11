Die vierwöchigen Dauergespräche und jüngsten Nachtsitzungen waren für Angela Merkel die wichtigsten Verhandlungen ihrer Kanzlerschaft. Doch auch wenn die CDU-Politikerin sich den Ruf erworben hat, selbst aus der vertracktesten Situation noch etwas zu machen: Diesmal ist sie gescheitert. Kurz vor Mitternacht hat die FDP die Jamaika-Sondierungsgespräche verlassen. Es habe sich "keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis" entwickelt, befand FDP-Parteichef Christian Lindner.

Für Merkel ist das der worst case. Keine andere Partei, ausgenommen vielleicht die CSU und ihr Vorsitzender Horst Seehofer, brauchte diese Koalition so dringend wie sie. Ohne die SPD gab es für Merkel keine andere Möglichkeit, zur Kanzlerin einer stabilen Regierung gewählt zu werden. Und nur der schnelle Wechsel in einen Regierungsalltag einer Jamaika-Koalition hätten es ihr erlaubt, ihr Image als Wahlverliererin wieder zu reparieren und parteiinterne Kritiker in Schach zu halten.

Für Merkel wird viel davon abhängen, wie sehr das Scheitern der Jamaika-Sondierungen ihr persönlich angelastet werden wird. Schon vor dem Scheitern am Sonntagabend hörte man aus Verhandlungskreisen Kritik an Merkel. Sie habe nicht mehr die Autorität, Kompromisse zustande zu bringen, hieß es. Überhaupt lasse sie alles zu sehr laufen, führe die Dinge nicht zusammen. Es fehle ihr auch die Fähigkeit, eine Idee zu entwickeln, die ein solch schwieriges Bündnis einen könnte. Am Montagmorgen ging die FDP zum offenen Angriff über: Die "chaotische Verhandlungsstrategie" der CDU-Chefin sei Schuld gewesen an dem Desaster, sagte der rheinland-pfälzische Finanzminister Volker Wissing im Deutschlandfunk. Merkel habe die Lage völlig falsch eingeschätzt.



Wie soll es jetzt weiter gehen? Stimmen Sie ab und sehen Sie, was die anderen Leser denken. So haben die anderen Leser abgestimmt: Neuwahl Die Wähler sind wieder gefragt Abstimmen

Minderheitsregierung Union mit oder ohne Partner Abstimmen

Große Koalition CDU/CSU + SPD Abstimmen

Doch man konnte über die Kanzlerin auch ganz anderes hören: Sehr zielorientiert verhandle Merkel, wenn alle sich so verhielten, sei man längst viel weiter, hieß es beispielsweise von grüner Seite während der Sondierungsverhandlungen. Andere hoben hervor, dass die Lage insgesamt sehr vertrackt sei: eine FDP, die aus der außerparlamentarischen Opposition komme und bei der die negative Erfahrung der letzten schwarz-gelben Regierung tiefe Spuren hinterlassen habe, sowie eine massiv geschwächte CSU, in der ein Machtkampf um die Führung tobe, und dann noch die Grünen, die nach zwölf Jahren in der Opposition Schwierigkeiten hätten, in den Regierungsmodus zurückzufinden. Sie alle in einer Regierung zusammenbringen, und dabei auch noch die eigene verunsicherte Partei zufriedenstellen, das hätte wohl auch Menschen mit stärkeren visionären Kräften als Merkel überfordert.

Auffällig war jedenfalls, dass sowohl CSU als auch Grüne sich nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche ausdrücklich bei Merkel für ihre Verhandlungsführung bedankten. Merkel habe "in Verantwortung für dieses Land immer weiter gesprochen", sagte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Und Seehofer, der Merkel in den vergangenen Jahren so oft und so hart attackiert hatte, lobte sie nun für "höchsten Einsatz, höchste Konzentration und höchste Kompetenz". In der Unionsdelegation habe Merkel lang anhaltenden Beifall bekommen, sagte er.

Offen bleibt dennoch, wie sich dieser Abend auf Merkels persönliches Schicksal auswirkt. Sie selbst äußerste sich in ihrer ersten Stellungnahme sehr zurückhaltend: "Wir werden Verantwortung für dieses Land übernehmen." "Wir", das meinte in dem Fall die Union. Für sich selbst erklärte sie lediglich, dass sie "als geschäftsführende Bundeskanzlerin" dafür sorgen wolle, dass das Land gut durch die nun anstehenden Wochen geführt werde.

GroKo ohne Merkel?

Dass die SPD es sich nun noch einmal anders überlegen und doch über eine große Koalition verhandeln könnte, die am Ende Merkel zu einer vierten Amtszeit verhelfen würde, das jedenfalls kann man fast ausschließen. Zu oft haben sich ihre Vertreter in den vergangenen Wochen eindeutig auf das Gegenteil festgelegt. Direkt nach der Bundestagswahl hatte die SPD allerdings die Option ins Spiel gebracht, man könne mit der Union verhandeln – allerdings ohne Merkel. Sollte diese Möglichkeit nun wieder angeboten werden, könnte der Druck aus der Union auf Merkel wachsen, ihren Platz zu räumen. Andererseits könnte ein solches Erpressungsmanöver auch dazu führen, dass die CDU die Reihen um Merkel schließt. Schließlich wäre es auch kein Zeichen von Stärke, sich vom politischen Gegner diktieren zu lassen, wer an der Spitze der Partei stehen soll.

Richtig gefährlich würde es für Merkel wohl erst, wenn es zu einer Neuwahl käme. Nachdem die CDU bei der Bundestagswahl ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 erzielt hatte, würde es zumindest eine Debatte darüber geben, ob man tatsächlich noch einmal mit Merkel an der Spitze in einen Wahlkampf ziehen soll.