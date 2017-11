Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor der nächsten Sondierungsrunde eine weitere Anstrengung von allen Beteiligten gefordert. "Die Aufgabe, eine Regierung für Deutschland zu bilden, ist eine so wichtige Aufgabe, dass sich die Anstrengung lohnt", sagte die CDU-Politikerin. In den Sondierungen seien viele Themen mit vielen Einzelheiten besprochen worden. "Insofern ist es nicht ganz trivial, die Enden zusammenzubringen. Es wird nicht ganz einfach, es wird hart", sagte die CDU-Vorsitzende.

Am Mittag wollten die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen in der CDU-Parteizentrale ihre Gespräche fortsetzen. In der Nacht zum Freitag war keine Einigung auf eine Grundlage für ein Regierungsbündnis gelungen. Hauptstreitpunkt bleibt die Flüchtlingspolitik.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt signalisierte trotz schwieriger Gespräche die Bereitschaft ihrer Partei zu Kompromissen: "Auch wenn es noch so hart ist, auch wenn es noch so lange dauert, wir bleiben gesprächsbereit", sagte die Verhandlungsführerin der Partei in einem Video, das die Grünen am Morgen online stellten.

"In keinem Bereich eine einzige Entscheidung"

Die Grünen hätten in der langen Verhandlungsrunde am Donnerstag "immer wieder Angebote gemacht, versucht, Kompromisse zu schließen", und seien "an Schmerzpunkte" gegangen. Über viele Fragen sei "sehr konkret geredet" worden, sagte Göring-Eckardt.



Lesen Sie die Übersicht zum Darüber verhandeln Union, FDP und Grüne in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

CSU-Chef Horst Seehofer kritisierte die Grünen unmittelbar vor der Fortsetzung der Sondierungen. Ohne die Partei direkt zu nennen, sagte der bayerische Ministerpräsident: "Dieses Spiel, wir haben uns bewegt, jetzt müssen sich die anderen bewegen, ist nicht nachvollziehbar." Man dürfe nicht nur öffentlich erklären, kompromissbereit zu sein, sondern müsse dem in den Verhandlungen auch Taten folgen lassen.



Es gebe derzeit "leider einen schwierigen Zwischenstand". Eine Verlängerung lohne sich aber. Seehofer sagte: "Wir haben noch in keinem Bereich eine einzige Entscheidung." Der CSU-Vorsitzende setzt dennoch auf einen Erfolg der Gespräche: "Es gibt keinen Anlass, von einem Scheitern zu reden, sonst bräuchten wir uns gar nicht treffen."

Der CDU-Politiker Peter Altmaier konterte auf Fragen zu den Aussichten auf eine Einigung mit Humor. "Koalition nicht um jeden Preis. Aber das gilt für alles", sagte er. "Wenn Sie mich fragen, ob ich auf das Catering verzichten würde, würde ich auch sagen, nicht um jeden Preis."

FDP-Vize Wolfgang Kubicki rechnet mit langen Verhandlungen. "Wir haben von den hundert Punkten zwei besprochen und beim dritten sind wir hängen geblieben." Auf die Frage, wann die Gespräche keinen Sinn mehr machten, antwortet er: "Wenn ich vor Ermüdung einfach umfalle."