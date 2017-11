Bundespräsident - Steinmeier mahnt Parteien zur Regierungsbildung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien an ihre Verantwortung zur Regierungsbildung erinnert. Diese könne nicht einfach an die Wähler zurückgegeben werden, sagte Steinmeier. © Foto: Markus Schreiber / AP Photo

Lesen Sie aktuelle Entwicklungen zum Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche in unserem Liveblog.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Parteien nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen an ihre Verantwortung zur Regierungsbildung erinnert. Diese könne nicht einfach an die Wähler zurückgegeben werden, sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält." Diese Verantwortung hätten sie nicht nur gegenüber den Wählern der eigenen Partei.



Die Menschen im In- und Ausland hätten kein Verständnis dafür, wenn die Parteien ihrem Auftrag nicht nachkämen. "Das ist der Moment, an dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung noch einmal überdenken sollten", mahnte Steinmeier. Alle Parteien seien dem Gemeinwohl verpflichtet, "sie dienen unserem Land". Er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit den Vorsitzenden aller an den bisherigen Sondierungen beteiligten Parteien führen – also auch mit den Chefs von CSU, FDP und Grünen.



Er werde aber auch "mit den Vorsitzenden von Parteien, bei denen programmatische Schnittmengen eine Regierungsbildung nicht ausschließen", reden. Damit dürfte die SPD gemeint sein, die eine weitere große Koalition noch kurz vor Steinmeiers Rede erneut ausgeschlossen hatte.



Die Situation, dass nach einer Wahl keine Regierung zustande kommt, habe es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. Das Staatsoberhaupt will sich auch mit den Spitzen der anderen Verfassungsorgane austauschen, den Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht.