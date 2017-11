Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat seine Absage an eine mögliche Neuaufnahme von Gesprächen mit CDU, CSU und Grünen zur Bildung einer Regierung bekräftigt. "Eine Wiederaufnahme der Gespräche macht keinen Sinn. Die programmatischen Widersprüche verschwinden ja nicht", sagte Lindner dem Magazin Focus. "Auch die fortwährenden Indiskretionen während der Verhandlungen haben gezeigt, dass in einer Jamaika-Konstellation gegenwärtig keine stabile Regierung gebildet werden kann."

Wäre ein Jamaika-Bündnis Realität geworden, dann hätte die FDP den "nützlichen Idioten für eine große Koalition mit ein bisschen Grün gespielt", sagte Lindner. Gleichwohl seien die Sondierungen keine Scheinverhandlungen gewesen. "Der Krafteinsatz über 50 Tage räumt doch jeden Verdacht aus. Wir haben Kompromisse gemacht und Maximalforderungen im Sinne der Einigung geräumt."

Er wolle nicht darüber spekulieren, ob es Neuwahlen gebe. Seine Partei werde in so einem Fall aber auf die gleichen Themen wie zuletzt setzen.

Steinmeier trifft Schulz

In der SPD mehren sich die Forderungen nach einer Minderheitsregierung. Der Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek, hat sich für einen "Stabilitätspakt" mit der Union ausgesprochen, um eine Minderheitsregierung auf Bundesebene zu ermöglichen. "Eine Minderheitsregierung hat in Hessen und NRW gut funktioniert", sagte Groschek dem Kölner Stadt-Anzeiger. Für den Bund könne er sich "vorstellen, dass die SPD mit der Minderheitsregierung einen Stabilitätspakt vereinbart", der ein gemeinsames Vorgehen in zentralen Fragen regele.

Als mögliche Felder der Zusammenarbeit zwischen SPD und einer Minderheitsregierung der Union nannte Groschek "die Förderung der strukturschwachen Kommunen, die Einführung eines Einwanderungsgesetzes, die Sicherung der Renten und eine gerechte Steuerpolitik". Zuvor hatte bereits der stellvertretende SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel die Vorteile einer Minderheitsregierung gelobt. Auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles schloss die Tolerierung einer Minderheitsregierung nicht aus. Die Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, Johanna Uekermann, sagte: "Eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten würde der Demokratie gut tun."



SPD-Chef Martin Schulz spricht am Donnerstag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Auswege aus der Regierungskrise. Schulz hat eine Regierungsbeteiligung bisher strikt ausgeschlossen und sich für Neuwahlen ausgesprochen. Dagegen rief Steinmeier nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen am Montag alle Parteien auf, sich ihrer Verantwortung für eine Regierungsbildung zu stellen. Inzwischen steht Schulz trotz eines einmütigen Beschlusses des SPD-Vorstands vom Montag in den eigenen Reihen unter Druck, doch Gesprächen über eine Neuauflage der großen Koalition zuzustimmen. Andere SPD-Politiker wie Groschek erwägen die Tolerierung einer Minderheitsregierung.