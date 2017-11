Kurz nach ein Uhr am Donnerstagmittag ist Horst Seehofer für ein paar Minuten politisch erledigt. Er habe vor der Landtagsfraktion angeboten, den Posten als Ministerpräsident zu räumen, meldet der Bayerische Rundfunk. Wirklich überrascht ist keiner der Journalisten, die vor dem Sitzungssaal im Münchner Landtag warten. Nach den Jamaika-Sondierungen und vor dem Parteitag Mitte Dezember würde eine Personalentscheidung fallen, so viel war sicher. Zwar dementiert Seehofers Sprecher wenig später wütend die Falschmeldung, auch das Söder-Lager war sauer. Doch die Szene vom Mittag macht klar, wie schwach Seehofer inzwischen geworden ist.

Der Donnerstag sah lange aus wie dieser Tag der Entscheidungen. Seehofer hatte gleich zwei wichtige Gremien einberufen: die Landtagsfraktion am Mittag und den Parteivorstand am Abend. "Heute Abend ist alles entschieden", hat Seehofer zum Sitzungssaal der Fraktion gesagt. Das klang schon sehr nach Abschied.



In der CSU geht ein beispielloser Machtkampf zu Ende. Wie, das ist noch offen. Nur, dass er endet, – besser: enden muss – das ist allen Beteiligten klar. Egal, wie das letztlich aussehen wird: Die Christsozialen sind gespalten wie nie. Auch deshalb war Seehofers Auftritt im Landtag mit Spannung erwartet worden. Die 101 Abgeordneten haben zwar Seehofer zuletzt 2013 mit ihrer absoluten Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt. Inzwischen ist aber sehr ungewiss, ob der angeschlagene CSU-Chef erneut die Zustimmung seiner Fraktion fände. Sein Rivale, Finanzminister Markus Söder, ist die letzten vier Jahre "mit Förderbescheiden und Geldbündeln in der Tasche durch sämtliche Landkreise getingelt", wie es ein Abgeordneter aus dem Seehofer-Lager mal formulierte. Söder hat Netzwerke geschaffen.



Überraschend harmonisch

Die Wochen der Jamaika-Sondierung haben gezeigt, wie sehr Horst Seehofer seit dem Desaster bei der Bundestagswahl an Autorität eingebüßt hat: Für die Zeit der Verhandlungen mit FDP und Grünen in Berlin hatte sich der Parteichef Ruhe von den Personaldebatten erbeten. Genutzt hat das nichts. Söder hielt sich zwar daran. Aber nur, weil längst andere für ihn die Angriffe starteten.



Zum Beispiel die Junge Union Bayern. Auf ihrer Landesversammlung in Erlangen forderte sie den Parteichef Seehofer zum Rücktritt auf. Albert Füracker, Staatssekretär in Söders Finanzministerium, und Ludwig Spaenle, Kultusminister, stänkerten gegen den Ministerpräsidenten. Als Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin und Seehofer-Anhängerin, vor ein paar Tagen vorschlug, den Parteichef künftig in einer Ur-Abstimmung zu küren, brach ein Shitstorm über sie herein, vorgetragen vor allem von Leuten aus dem Söder-Lager. Der vorläufige Tiefpunkt der Debatte.

Doch dann die Überraschung am Donnerstag: Seehofers Besuch im Landtag, also in eben diesem Söder-Lager, verlief wohl ohne großen Streit. Er werde auf "alle Beteiligten zugehen, damit wir zur Harmonie und Kameradschaft zurückfinden", kündigte Seehofer an. Sitzungsteilnehmer bestätigen: Es gab großen Applaus für den Ministerpräsidenten. "Wir haben überhaupt nicht über Personen geredet", sagt Fraktionschef Thomas Kreuzer. Man habe sich lediglich auf das Verfahren geeinigt, hieß es von Teilnehmern. Rechtzeitig vor dem Parteitag, wahrscheinlich am 4. Dezember, will Seehofer dem Parteivorstand einen Vorschlag machen, wer welches Amt übernehmen soll.

Im Herbst wählen die Bayern einen neuen Landtag, möglicherweise wird im Bund erneut gewählt, so wird 2018 ein entscheidendes Jahr für die CSU. Mit dem Vorsitz der CSU und dem Ministerpräsidenten gibt es zwei Ämter zu verteilen, mit einer möglichen neuen Spitzenkandidatur für Berlin wären es drei. Für Seehofer wäre es wohl ein Sieg, wenn er wenigstens die Führung der Partei für sich oder einen seiner Getreuen retten könnte. Ganz ohne Söder, das wird ihm inzwischen klar geworden sein, wird es kaum gehen.



Eine neue Volte des Parteichefs

Söder ist stark. Er weiß die Mehrheit im Landtag hinter sich. Das ist nicht wenig. In der Logik der Partei sind die Landtagsabgeordneten wichtiger als jene, die für die CSU im Bundestag sitzen. In München wird die reine CSU-Lehre vertreten, während in Berlin Regierungskompromisse geschlossen werden müssen. "Herzkammer" heißt der CSU-Landtags-Newsletter, so viel zum Kräfteverhältnis.



Aber das reicht noch nicht, um Seehofer zu stürzen. Wer die gesamte Partei hinter sich haben will, braucht auch die Berliner Landesgruppe. Die Mehrheit hier steht zum Parteichef, ihr Leiter, Alexander Dobrindt, gilt als treuer Seehoferianer. Im Parteivorstand, also bei Seehofers Abendtermin, hat der Parteichef ebenfalls den Rückhalt.



Nachdem die Parteispitze getagt hat, setzt sich ein zu Scherzen aufgelegter Parteichef vor die Kameras und Mikrofone. Von seiner Ankündigung wenige Stunden zuvor, am Abend sei alles entschieden, will er jetzt nichts mehr wissen. Damit sei vor allem der Ablauf gemeint. Statt einer Personalentscheidung eine neue Volte des Parteivorsitzenden: Bis zur nächsten Vorstandssitzung will sich Seehofer von drei Vertrauten beraten lassen: Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Ex-Parteichef Theo Waigel. "Alles honorige Persönlichkeiten", betont der Chef. Und ist überzeugt: "So bekommen wir eine zukunftsweisende Entscheidung."

In der Partei selbst sind davon allerdings längst nicht alle überzeugt. "Was soll das bringen, diese Entscheidung noch zehn Tage aufzuschieben?", ätzt ein Vorstandsmitglied. "Irgendwann muss man springen, so oder so."

Angesprochen auf Söder und seine eigene Rolle an der Spitze der Partei, gibt sich Seehofer betont demütig. "Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mich selbst nicht so wichtig nehmen muss", sagt er. Mit Söder arbeite er gut und vertrauensvoll zusammen. "Wir sind doch keine kleinen Kinder, wir leisten einen Dienst für unser Land."



Letzte Ehrrettung für Seehofer

Etwa eine Stunde zuvor, während drinnen noch die Sitzung des Vorstands lief, beteuerte Söder in einem TV-Interview: In der CSU gibt es keine Lager. Aber darüber können die beiden nicht hinwegtäuschen: "Der Finanzminister hat die Partei gespalten", sagt einer, der früher mal weit oben stand in der CSU-Hierarchie, und sich zur aktuellen Personaldebatte nur anonym äußern will. Auch in der Bevölkerung würde Söder zu stark polarisieren. Er vermutet: "Söder als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl würde ein miserables Ergebnis einfahren." Was der rechts dazugewönne, würde er in der Mitte, gerade bei den christlichen und liberalen Milieus, wieder verlieren, glaubt er.

Vielleicht hat sich diese Erkenntnis, dass konservative Wähler den Streit nicht schätzen und, dass man nicht ohneeinander kann, bei den beiden Alphatieren durchgesetzt. "Ich denke, in der Fraktion gibt es inzwischen wieder ein Bewusstsein, dass es in dieser schweren Zeit nicht ohne Seehofer geht", sagt eine führende Landtagsabgeordnete. "Das war einfach zu viel Spaltung und Angriff in letzter Zeit." Und vielleicht wäre deshalb eine Ämtertrennung nicht nur die letzte Ehrrettung für den CSU-Chef, sondern auch wahltaktisch klug.

Dem Hardliner Söder, der immer ein bisschen zu bemüht wirkt, könnte man einen Mäßiger, einen Versöhner, einen bedachten Leisetreter zur Seite stellen. Denn das Wort Landesvater nehmen in Bayern einige sehr genau: Ein Ministerpräsident darf zwar streng, muss aber im richtigen Moment auch ein nahbarer Kümmerer und Zuhörer sein. Wenn das nicht in einer Person geht, dann vielleicht mit einer Doppelspitze.

Dass an der Spitze der Partei und des Freistaats am besten ein und dieselbe Person stehen sollte, ist so ein Mythos, den die CSU gerne von sich selbst zimmert und der zum Selbstbild der Staatspartei passt. Dabei hat sie mit einer Ämtertrennung nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht: Alfons Goppel und Franz-Josef Strauß, Max Streibl und Theo Waigel. Dann kam das Fiasko bei der Landtagswahl 2008, als Günther Beckstein die Partei führte und Erwin Huber den Freistaat: Die CSU verlor ihre absolute Mehrheit – Seehofer setzte sich mit einiger Chuzpe und Geschick gegen seine Konkurrenten für beide Positionen durch. Damit ja keine Diskussionen aufkämen, gab er damals das Dogma aus: Der Parteichef muss Ministerpräsident sein. Aber das ist Jahre her. Seehofer hat seine eigenen Ansagen schon schneller abgeräumt.