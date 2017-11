Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat sich gegen die anhaltende Kritik aus der eigenen Partei verteidigt. "Ich nehme die Dis­kus­sio­nen in Bay­ern um meine Per­son hin­ter und vor den Ku­lis­sen mit Er­stau­nen zur Kennt­nis", sagte der 68-Jährige der Bild am Sonntag. "Ob­wohl im Par­tei­vor­stand ein­stim­mig be­schlos­sen wurde, dass eine Per­so­nal­dis­kus­si­on wäh­rend der Ge­sprä­che in Ber­lin nicht er­fol­gen soll, er­le­be ich seit der Bun­des­tags­wahl ein un­un­ter­bro­che­nes Trom­mel­feu­er gegen meine Per­son aus der ei­ge­nen Par­tei. Das ist ohne Frage schäd­lich."

Weiter sagte der CSU-Parteivorsitzende dem Blatt, er lasse sich "da­durch aber in kei­ner Weise be­ein­flus­sen". Jetzt gehe es erst ein­mal "um die Durch­set­zung un­se­rer Po­si­tio­nen in Ber­lin. Nach den Son­die­rungs­ge­sprä­chen wird es von mir eine klare und deut­li­che Re­ak­ti­on geben." Zuvor werde er sich für eine stabile Regierung einsetzen und kämpfe "wie ein Löwe in Ber­lin". Die Ver­hand­lun­gen über eine mögliche Jamaika-Regierung aus Union, FDP und Grünen seien po­li­ti­sche Schwerst­ar­beit. "Wir müs­sen jetzt das Tempo er­hö­hen. Die Men­schen in Deutsch­land er­war­ten zu­recht end­lich Re­sul­ta­te aus den Ver­hand­lun­gen und die Bil­dung einer sta­bi­len Re­gie­rung", sagte Seehofer.



Zuletzt hatte die bayerische Junge Union Seehofers Rücktritt noch vor der Wahl gefordert. Applaus bekam sie dafür von Markus Söder, der als einer der härtesten Rivalen Seehofers gilt. "Es gibt immer mal wieder in der Geschichte der Union Landesversammlungen, an denen wird man nicht vorbeigehen können. Die haben eine Wirkung", sagte Söder am Samstagabend bei dem JU-Treffen in Erlangen. "Aber ich möchte euch wirklich sagen: Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut", sagte Söder. "Das ist eine Landesversammlung, und es ist eine Junge Union, die zeigt Rückgrat in der Partei. Meinen Respekt davor, toll gemacht."

Un­ter­stüt­zung be­kommt der CSU-Chef dagegen von Par­tei­vi­ze Man­fred Weber. "Ge­ra­de als bür­ger­li­che Par­tei muss sich die CSU sehr gut über­le­gen, wie wir mit­ein­an­der um­ge­hen. In der Art und Weise, wie es die letz­ten Wo­chen ge­lau­fen ist, wurde be­reits Scha­den ver­ur­sacht. Die Men­schen haben ein fei­nes Ge­spür dafür, dass der An­stand ge­wahrt blei­ben muss. Ge­ra­de ein Mi­nis­ter­prä­si­dent ist eine Re­spekts­per­son", sagte Weber der Zeitung.

Die CSU hatte bei der Bundestagswahl am 24. September mit 38,8 Prozent der Stimmen ihr schwächstes Wahlergebnis seit fast 60 Jahren eingefahren. Im Herbst 2018 stehen in Bayern Landtagswahlen an, Kritiker aus der eigenen Partei fürchten um die absolute Mehrheit der Christsozialen.