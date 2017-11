Die Erlanger Erklärung war deutlich: Für die Landtagswahl im kommenden Jahr brauche es einen "glaubwürdigen personellen Neuanfang", beschlossen die Teilnehmer einer Landestagung der Jungen Union am Wochenende. Ministerpräsident Horst Seehofer müsse – bei allen Verdiensten – "den Weg bahnen für einen gesonderten Übergang an der Spitze der Staatsregierung", heißt es in dem Papier.



Damit ist die Debatte über Seehofers Nachfolge, die seit dem miserablen Ergebnis der CSU bei der Bundestagswahl immer wieder aufloderte, neu entfacht. Mit der Jungen Union hat erstmals eine wichtige Parteiorganisation klar Stellung gegen Seehofer bezogen. Der Grund liegt auf der Hand: Weite Teile der CSU glauben nicht mehr, dass man bei der Landtagswahl im kommenden Jahr mit Seehofer erfolgreich sein kann. "Die Situation ist bedrohlich", heißt es aus der Partei.

Umfragen bestätigen diesen Eindruck: Würde derzeit gewählt, könnte die CSU nicht nur ihre absolute Mehrheit vergessen, es wäre sogar fraglich, ob es überhaupt für ein Zweierbündnis etwa mit der FDP reichen würde oder ob nicht auch in Bayern drei Parteien notwendig wären, um eine Regierung zu bilden. Keine angenehmen Aussichten für die machtverwöhnte CSU.

Etwas muss sich ändern

Ursprünglich hatte Seehofer vor, zum nahenden Parteitag wieder als Parteichef anzutreten und dann im kommenden Jahr Spitzenkandidat für die Landtagswahl zu werden. Doch dass das noch zu halten ist, daran glauben selbst seine Freunde nicht mehr. "Es ist schwieriger geworden für Seehofer", sagt etwa Daniel Artmann, der Vorsitzende der Jungen Union Oberbayern, einem Bezirk, der eigentlich als Seehofer-Unterstützer-Land gilt. Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser ist überzeugt: "Auch Seehofer merkt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann."

In einer Hinsicht hat Seehofer das bereits gezeigt: Statt die Personaldebatte komplett auf den Parteitag im Dezember zu verschieben, will er nun bereits nach Abschluss der Sondierungsverhandlungen für die Jamaika-Koalition Mitte November einen Vorschlag machen, wie es weitergehen soll.

Doch welche Optionen hat Seehofer eigentlich?

Seehofer könnte den Parteivorsitz abgeben, aber Ministerpräsident bleiben wollen. In Mittelfranken herrscht Skepsis: "Allein nur den Parteivorsitz abzugeben, macht keinen Sinn", sagt Andreas Schalk, Landtagsabgeordneter und CSU-Kreischef in Ansbach-Stadt. "Aus Sicht vieler CSU-Mitglieder kann Horst Seehofer die CSU als Spitzenkandidat nicht mehr erfolgreich durch die Landtagswahl führen." Mit einer "halbgaren Lösung" sei der CSU nicht geholfen.

Eher vorstellbar wäre da schon, dass Seehofer auf die erneute Spitzenkandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet, dafür aber versucht, wenigstens Parteivorsitzender zu bleiben und als solcher ins Bundeskabinett zu wechseln. Auf diese Weise könnte der Frieden zwischen Seehofer-Gegnern und Seehofer-Unterstützern in der CSU halbwegs gewahrt werden. Doch ob Seehofer sich wirklich nochmal der Kabinettsdisziplin unter einer Kanzlerin Angela Merkel unterwerfen will? Und vor allem: Wer würde dann Ministerpräsident?



Markus Söder

Als aussichtsreichster Kandidat gilt derzeit der bayerische Finanzminister Markus Söder. Bei einem personellen Neuanfang werde dieser auf jeden Fall eine Rolle spielen, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Frieser. Die Landtagsfraktion hat Söder längst auf seine Seite gebracht, die CSU in seiner Heimat Franken steht ebenfalls hinter ihm und die Junge Union feierte ihn am Wochenende bereits als neuen Ministerpräsidenten. Seehofer könnte Söder selbst vorschlagen.



Auch wenn er selbst ihn für nicht geeignet hält, könnte er mittlerweile einsehen, dass er sich dem Druck der Söder-Unterstützer nicht länger widersetzen kann. Doch würde eine Ämterteilung zwischen Seehofer und Söder trotz aller gegenseitiger Antipathien funktionieren? In der CSU hält man das für möglich. Mehrere Christsoziale erinnern daran, dass auch zwischen früheren Führungsduos wie Edmund Stoiber und Theo Waigel oder Franz Josef Strauß und Alfons Goppel nicht nur Harmonie bestanden habe.

Fraglich ist aber, ob Söder mit nur einem Amt zufrieden wäre. Noch im Frühjahr hatte er angekündigt, sollte Seehofer nicht mehr als Parteivorsitzender kandidieren, werde er gegen jeden anderen Kandidaten selbst antreten. Ohne Risiko wäre das für ihn aber nicht. Denn Söder hat auch viele Gegner.

Sie vermissen bei ihm vor allem Demut gegenüber der Partei. Söder sei zudem "menschlich nicht einfach", es falle ihm schwer, "ein Mannschaftsspieler" zu sein, heißt es in der CSU. "Die Vaterfigur zu verkörpern, ist schwierig für ihn", sagt ein parteiinterner Kenner.

Gegen den Franken Söder als Parteichef und Ministerpräsidenten spricht aber auch der Regionalproporz. Artmann, JU-Vorsitzender in Oberbayern, findet jedenfalls: Oberbayern als größter CSU-Bezirk "sollte bei der Besetzung der Spitzenpositionen abgebildet sein".