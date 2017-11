Einmal im Jahr kommen Joachim Herrmann und Markus Söder zum großen Faschingsfest nach Veitshöchheim. Und weil in Bayern Politik auch Schaulaufen und Theater ist, muss man sich eigentlich nur die Bilder dieser Auftritte nebeneinanderlegen, um zu erkennen, wie unterschiedlich die beiden CSU-Spitzenleute sind.



Söder, das ist inzwischen Kult, hat jedes Jahr das beste Kostüm: Mal kommt er als Dragqueen, als Ghandi, oder als Shrek mit angeklebten Plastikohren, mal als Homer Simpson ganz in Gelb, mal als Griechen-Punker, der alle um ein paar Euro anschnorrt, als Edmund Stoiber oder als Märchenkönig Ludwig II. – für jeden, der den Machtanspruch des ehrgeizigen Finanzministers nicht verstanden hat. Jedes Jahr steht er dafür ein paar Stunden in der Maske. Herrmann hingegen hat nur ein Kostüm, auch das hat Tradition. Er schlüpft in eine schwarze Weste über einem schwarzen Hemd, obendrauf ein schwarzer Cowboyhut, an die Brust pinnt er sich einen Stern, fertig ist der Schwarze Sheriff.

Geht Seehofer nach Berlin?

Der maßlose Selbstdarsteller gegen den biederen Gemütsmenschen: Am Montag werden beide gegeneinander antreten. Söder und Herrmann wollen sich jeweils von der Landtagsfraktion als Spitzenkandidat für die Wahl im nächsten Herbst vorschlagen lassen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf ein Treffen von Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer und einigen seiner Getreuen vom Montag. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und CSU-Vize Manfred Weber, alle erklärte Söder-Gegner, sollen in der Staatskanzlei zusammengesessen haben. Herrmann hat seine Kandidatur noch nicht bestätigt. Aber auch nicht dementiert. Sein Gegenkandidat Söder übrigens auch nicht, wobei der an seinem Streben nie Zweifel gelassen hat.

Um 8:30 Uhr werden sich die Abgeordneten der CSU im Münchner Maximilianeum zu einer Sondersitzung treffen. Herrmann wird bei der Abstimmung in der Fraktion wahrscheinlich unterliegen, Söder hat unter den Abgeordneten ein dichtes Machtnetzwerk gewoben. Aber wählen muss den Spitzenkandidaten schließlich ein Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg. Dort könnte der Innenminister auch dann noch antreten, falls er nicht der Wunschkandidat der Fraktion werden sollte. Vermutlich hätte er erst unter den Delegierten keine Mehrheit. Doch sollte Seehofer, womöglich unterstützt vom Parteivorstand und einigen Altvorderen, sein ganzes verbliebenes politisches Kapital für Herrmann verwenden, wäre zumindest ein Achtungserfolg möglich.



Dass Seehofer nicht mehr selbst in den Landtagswahlkampf ziehen wird, gilt als ausgemacht. Zu oft hat er seine selbstbewusste Landtagsmehrheit vor den Kopf gestoßen. Dann kam die Niederlage bei der Bundestagswahl, keine Partei verlor mehr Prozentpunkte als die CSU. Offen ist nur, ob er vielleicht als Parteichef weitermacht und auf einen Ministerposten nach Berlin wechselt. Und ob es ihm vielleicht doch noch gelingt, in München einen seiner Anhänger als Nachfolger zu installieren – und damit Söder zu verhindern.