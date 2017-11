Im Führungsstreit der CSU strebt nun auch ein enger Vertrauter von Parteichef Horst Seehofer den Posten des Ministerpräsidenten an. Wie die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur berichten, zeichnet sich für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im kommenden Jahr deshalb eine Kampfabstimmung zwischen dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und seinem Kabinettskollegen, Bayerns Finanzminister Markus Söder, ab.

Nach SZ-Angaben hatte sich Seehofers engster Führungskreis am vergangenen Montag in der bayerischen Staatskanzlei getroffen. In dieser Runde mit Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Parteivize Manfred Weber sowie Wirtschaftsministerin Ilse Aigner habe Herrmann angekündigt, gegen Seehofers langjährigen Rivalen Söder antreten zu wollen. Bestätigen wollte Herrmann die Entscheidung indes nicht – aber auch nicht dementieren. Der Süddeutschen sagte er lediglich: "Ich werde nichts sagen, bis Horst Seehofer sich erklärt hat. Das ist eine Frage des Respekts und Anstands."

Am kommenden Montag will die Landtagsfraktion der CSU zusammenkommen, um ihren Favoriten zu bestimmen und damit eine Empfehlung für den Parteitag am 15. und 16. Dezember auszusprechen. Dem SZ-Bericht zufolge erwarten die Abgeordneten, dass sich Seehofer zu Beginn der Fraktionssitzung erklärt und ankündigt, zwar vorerst Parteichef bleiben zu wollen, bei der Landtagswahl aber nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen.

Showdown auf dem Parteitag?

Nach den Verlusten bei der Bundestagswahl am 24. September war der Druck auf Seehofer gewachsen, seine Macht an der Spitze von Partei und Bundesland zu teilen, um die Ausgangslage der CSU bei der Landtagswahl zu verbessern; Kritiker fürchten um den Verlust der absoluten Mehrheit. Söder, der in den vergangenen Jahren den Kreis seiner Unterstützer vor allem innerhalb der Landtagsfraktion ausgebaut hat, hatte mehrfach seinen Anspruch auf die Nachfolge deutlich gemacht – offiziell kandidiert hat er bislang aber nicht. Seehofer wiederum hatte mehrfach betont, dass er seinen Intimfeind nicht für einen geeigneten Nachfolger hält.



Am vergangenen Donnerstag dann hatte der CSU-Chef – nach stundenlangen Sitzungen mit den Führungsgremien – angekündigt, das künftige Personaltableau der Christsozialen in der kommenden Woche festzuzurren. Offiziell gekürt wird der Spitzenkandidat allerdings erst auf dem Delegiertentreffen in Nürnberg. Das Votum der Fraktion ist dort nicht bindend – der Parteitag könnte sich über die Empfehlung der Abgeordneten also noch hinwegsetzen. Herrmann könnte sich so auch bei einer Niederlage in der Fraktion auf dem Parteitag zur Wahl stellen. Wie die Süddeutsche berichtet, erwägen die Söder-Kritiker einen solchen Kniff. Voraussetzung sei aber ein "ehrenvolles Ergebnis" des Innenministers in der Fraktion.