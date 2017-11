Eine mögliche Jamaika-Koalition lässt Beobachter in Frankreich und Deutschland wieder auf ein starkes Europa hoffen. Tatsächlich wäre eine solche Bundesregierung der des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in vielen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen nahe. Allerdings hätte diese Ähnlichkeit auch eine Schattenseite: Sie könnte dazu führen, dass sich die gesellschaftliche Spaltung in beiden Ländern noch weiter verstärkt.

Sollte in Deutschland ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen zustande kommen, stünden beide Regierungen für eine eher unternehmerfreundliche Wirtschaftspolitik und eine liberale Gesellschafts- und Migrationspolitik. Sie würden damit vor allem die oft zitierten Globalisierungsgewinner repräsentieren: Die gut ausgebildete, gut verdienende, urbane, multikulturelle Mittel- und Oberschicht. Konservativere Wähler, die den raschen sozialen Wandel fürchten, oder Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz durch Globalisierung und Digitalisierung bedroht ist, würden sich hingegen weiter bei den Oppositionsparteien sammeln: In Deutschland bei der SPD, der Linkspartei, der AfD; in Frankreich bei den Links- und Rechtspopulisten.

Damit würden beide Regierungen in keiner Weise ein Abbild ihrer Gesellschaften repräsentieren. Im Gegenteil: Ihre Klientel stünde den Wählern der Oppositionsparteien ökonomisch und kulturell direkt gegenüber. Das künftige Regierungshandeln könnte daher beide Gesellschaften weiter polarisieren.

Reiche Städte, armes Land

Wer in diesen Jahren durch Frankreich reist, kann die gesellschaftliche Zerrissenheit sofort erkennen. Das Land ist geteilt zwischen prosperierenden Metropolen und verarmenden Kleinstädten; zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten, Konservativen und Rechtsnationalen; zwischen gut bezahlten Beamten und schlecht verdienenden Selbstständigen und Arbeitern; zwischen progressiven Kräften, die die Ehe für alle als Grundrecht ansehen und Konservativen, die sie als einen Angriff auf ihre Werte betrachten; zwischen Begeisterung für die EU und der radikalen Ablehnung aller Politik, die nicht aus ihrer Region kommt; zwischen großer Begeisterung für Präsident Macron und totaler Verachtung seines Ansatzes.

Timo Lochocki ist Transatlantic Fellow im Europaprogramm des German Marshall Fund of the United States in Berlin (zuvor Washington, D.C., und Paris). Er ist Experte für europäische Parteipolitik und politische Kommunikation und lehrt an der Berliner Humboldt-Universität und am Bard College Berlin. Der Artikel gibt seine private Meinung wider.

Diese Teilung wird auch in der französischen Literatur deutlich. Der als "neoreaktionär" verschriene Michel Houellebecq und der linke Didier Eribon beschreiben die Phänomene in ihren Büchern gleichermaßen eindringlich. Kern ihrer Werke sind die tiefen Gräben in der französischen Gesellschaft, vor allem aber das Scheitern der französischen Eliten, die den Kontakt zu den "normalen Menschen" verloren haben. Sie seien zu liberal, zu gut situiert, zu kosmopolitisch und zu arrogant geworden, lautet die Feststellung.

Mit Blick auf Emmanuel Macrons Ausbildung, Werdegang und Vermögen scheint genau diese Elite Frankreich weiter zu regieren. Sein Lebenslauf lässt ihn als den denkbar ungeeignetsten Kandidaten erscheinen, um die französische Gesellschaft auszusöhnen.

Deutschland ist Frankreich um 1990

In Deutschland zeichnet sich eine vergleichbare Spaltung ab. Die Flüchtlingskrise 2015 hat eine Polarisierung offengelegt, die man seit Jahrzehnten nicht kannte. Es bahnt sich ein offener Kulturkampf an. Die aktuelle Lage in Deutschland erinnert an Frankreich um 1990: eine prosperierende Volkswirtschaft, eine der Bevölkerung entrückte Elite, die die Sorgen der Wähler vor Veränderung – damals die EU, heute Flüchtlinge – als Kleinigkeiten abtun möchte, und eine noch eher kleine, aber wachsende, rechtspopulistische Partei. Zu verhindern, dass Deutschland die französischen Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre ebenfalls machen muss, sollte daher vordringlichste Aufgabe jeder neuen deutschen Regierung sein.

Die Frage ist, ob eine Jamaika-Koalition das leisten kann. Eine Kanzlerin mit einer liberalen Flüchtlingspolitik im Bündnis mit den Grünen, die für die Ehe für alle und Minderheitenschutz werben, neben der FDP, die den deutschen Arbeitsmarkt liberalisieren will? Eine solche Koalition mag die hippen Innenstädte in Berlin, Köln und Hamburg verzücken. In ehemaligen Industriezentren wie Mannheim oder Essen oder im ländlichen Raum in Brandenburg und Bayern schwankt man aber zwischen Sorge und Wut.