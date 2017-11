Die Debatte um die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer gärt seit Wochen. Nun will der 68-Jährige Klarheit schaffen. Am Mittag informiert er zunächst die CSU-Landtagsfraktion und am Abend den Parteivorstand über die gescheiterten Jamaika-Sondierungen sowie seine eigenen Pläne für die künftige personelle Aufstellung der CSU. Was er präsentieren wird, ist völlig offen. Vielleicht eine Aufteilung der zwei Ämter, die er momentan innehat: Ministerpräsident und Parteichef.



Für eine solche Trennung plädiert der frühere CSU-Vorsitzende Erwin Huber. Er gehe davon aus, dass es "über kurz oder lang" zu einer Teilung der Ämter des Ministerpräsidenten und des Parteivorsitzenden komme, sagte Huber im ZDF-Morgenmagazin. Wer die Positionen aus seiner Sicht übernehmen sollte, verriet er nicht. Zugleich mahnte er die Partei zur Geschlossenheit: "Alle müssen sich zusammenraufen."



Mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen in Berlin appellierte CSU-Vize Barbara Stamm an die Parteimitglieder, verantwortungsbewusst zu handeln. Ihrer Meinung nach geht das nicht ohne Seehofer und seine langjährige bundespolitische Erfahrung. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser schwierigen Zeit auf Horst Seehofer verzichten können", sagte sie. Huber bringt vor diesem Hintergrund die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen Seehofer mit seinem parteiinternen Rivalen, dem bayerischen Finanzminister Markus Söder, ins Spiel. Wenn es Möglichkeiten gebe, zwischen CSU und Grünen zu einer Vereinbarung zu kommen, müsse es auch zwischen Parteikollegen dazu kommen, das Miteinander in den Vordergrund zu stellen.

Wahl im Dezember

Nach dem historisch schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen kamen Forderungen nach einem personellen Neuanfang auf. Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres forderte unter anderem die Junge Union aus Bayern die Spitzenkandidatur Söders. Bisher steht aber Seehofers Ankündigung, sowohl bei der nächsten Vorstandswahl wieder CSU-Chef werden als auch im kommenden Jahr seine Partei in die Landtagswahl führen zu wollen.



Mitte Dezember wählt die Partei turnusgemäß ihren Vorstand neu. Als Anwärter für mindestens einen der Posten gelten neben Seehofer und Söder auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.