Horst Seehofer hat eine hohe Meinung von seinen eigenen taktischen Fähigkeiten. Immer wieder lästerte der CSU-Chef in den vergangenen Jahren über diejenigen, die keine Logik in seinen Winkelzügen erkennen konnten und sein politisches Hin und Her nur widersprüchlich fanden.

Und tatsächlich schien sein Spiel lange Zeit aufzugehen. Jahrelang beispielsweise hatte Seehofer selbst die Debatte über seine Nachfolge in Gang gehalten, mal diesen und mal jenen Parteifreund hochgelobt, nur um dann im Frühjahr 2017 sich selbst als seinen eigenen Nachfolger im kommenden Jahr zu präsentieren. Im November wollte er sich erneut zum Parteichef wählen lassen und bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nochmals als Spitzenkandidat antreten. Doch nach dem Bundestagswahldesaster scheint Seehofer die Kontrolle entglitten zu sein.

Die Zahl derjenigen in der CSU, die auf einen personellen Neuanfang setzen, wächst täglich. Als erste große Parteiorganisation hat die bayerische Junge Union am Wochenende ganz offen entsprechende Forderungen formuliert. Dass Seehofer sich in beiden Ämtern – Ministerpräsident und Parteichef – wird halten können, glauben selbst diejenigen in der Partei nicht mehr, die es gut mit ihm meinen. Auch das beste Jamaika-Verhandlungsergebnis dürfte daran wenig ändern. Und noch schlimmer für Seehofer: Die größten Chancen, sein Nachfolger zu werden, hat ausgerechnet der Mann, den Seehofer unbedingt verhindern wollte: Bayerns Finanzminister Markus Söder.

Kein strahlender Abschluss

Wer ist schuld an dieser Lage? Aus Seehofers Sicht dürfte die Antwort einfach ausfallen. Er wird davon überzeugt sein, dass Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik der CSU das Wahlergebnis verdorben haben – und damit ihm den erhofften strahlenden Abschluss seiner politischen Karriere. Merkel bedrohe das Lebenswerk ganzer CSU-Generationen, hatte Seehofer der Kanzlerin schließlich schon auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vorgeworfen.

In Wahrheit aber hat Seehofer an der misslichen Situation, in der er sich befindet, den größten Anteil. Denn mit seiner Kritik an Merkel hat der große Taktiker Seehofer sich schlicht vertaktiert. Dass Seehofer sich im Herbst 2015, als jeden Tag Tausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, massiv für eine Begrenzung aussprach, war zwar richtig. Als Chef der einzigen verbliebenen konservativen Volkspartei war er dies seinen Wählern schuldig, die den ungebremsten Zuzug mit wachsendem Unbehagen sahen.

Doch dann verpasste Seehofer in seiner Wut auf Merkel den richtigen Zeitpunkt zum Umsteuern. Dieser wäre im Frühjahr 2016 gewesen, als nach der Schließung der Balkanroute und dem Abschluss des EU-Türkei-Paktes die Flüchtlingszahlen massiv zurück gingen. Damals hätte Seehofer problemlos Abstand nehmen können von seiner Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Dass nun sehr viel weniger Menschen kamen, hätte er gleichwohl als Erfolg seines Drängens verkaufen und sich fortan auf den Kampf für eine schärfere Abschiebungs- und Sicherheitspolitik konzentrieren können.

Drohen, ohne zu beißen

Hätte er damals eingelenkt, hätte er noch gut eineinhalb Jahre Zeit gehabt, den Wählern zu erklären, warum sie bei der Bundestagswahl doch wieder für Merkel stimmen sollten. Tat er aber nicht. Stattdessen setzte er seine Angriffe auf die CDU-Kanzlerin fast unausgesetzt fort, warf ihr eine "Herrschaft des Unrechts" vor, ließ eine Verfassungsklage vorbereiten, die er dann doch nie einreichte, und erweckte immer wieder den Eindruck, das Bündnis von CDU und CSU stünde kurz vor dem Aus, ohne dass dann allerdings jemals nennenswerte Taten gefolgt wären.

Auf diese Weise verstärkte Seehofer – genau wie Merkels konservative Kritiker aus der CDU – bei den Wählern den Eindruck, es habe sich in der Flüchtlingspolitik gar nichts verändert. Den CSU-Anhängern am rechten Rand, die Seehofer eigentlich binden wollte, demonstrierte er so vor allem seine eigene Einflusslosigkeit. Wenn er nun also nach einem Schuldigen für die Lage suchen sollte, in der er sich befindet, dann sollte er am Besten bei sich selbst anfangen.