Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung zerbricht sich Deutschland den Kopf, was dieses Rätsel für seine Demokratie bedeuten mag. Vielleicht hilft da die Perspektive eines europäischen Nachbarn. Die Niederlande sind so etwas gewohnt. Wir haben schon alles gesehen: von regierenden Koalitionen, die zusammenbrechen – die vorige Regierung war die erste in 20 Jahren, die eine ganze Amtszeit hielt –, bis zu vielversprechenden Bündnissen, die scheiterten, bevor sie entstehen konnten. Nach der letzten Wahl lotete der pragmatische Mark Rutte zuerst die Chancen einer Koalition mit den Grünen aus. Der Versuch misslang, also holte er zwei christliche Parteien an Bord. Er regiert in seiner dritten Amtszeit als Premierminister.

Casper Thomas ist Politikredakteur der unabhängigen niederländischen Wochenzeitung "De Groene Amsterdammer".

Jenen in Deutschland, die sich Sorgen machen, das Land könne zu lange ohne eine neue Regierung bleiben, kann ich sagen: Nur die Ruhe! Die Niederländer haben bewiesen, dass es geht. Nach den letzten Wahlen haben wir den Rekord für die längste Phase der Regierungsbildung in der Geschichte des Landes gebrochen: 209 Tage dauerte es. Mark Rutte hätte Vivaldis Vier Jahreszeiten spielen können, als er endlich sein Team vorstellte. Im tiefsten Winter hatten wir gewählt. Als wir schließlich eine Regierung hatten, war es längst wieder Herbst.

Aber bleiben wir bescheiden. Wenn in Deutschland die Politik in Aufruhr ist, schaut die ganze Welt hin. Auf Deutschland und Angela Merkel ruhen große Hoffnungen, mit einer stabilen westlichen Demokratie die Führung zu übernehmen, während Großbritannien weiter im Brexit-Chaos steckt und die USA von einem übellaunigen, erfolglosen Präsidenten regiert werden. Die niederländische Wirtschaft wuchs stetig in den Monaten, als wir keine Regierung hatten (so sehr, dass es schon Witze gab, vielleicht sei es sogar besser, überhaupt keine Regierung zu haben). Die deutsche Wirtschaft scheint auch nicht sofort zu leiden, aber die Frage ist, wie die Märkte auf eine anhaltende politische Lähmung in Deutschland reagieren werden, das schließlich Europas ökonomischer Motor ist.

Abgesehen davon sollte sich Deutschland vielleicht darauf einstellen, dass dies die neue Normalität ist. Wie leicht es ist, Koalitionen zu formen, hängt sehr davon ab, ob Wahlen es einer großen Partei ermöglichen, einen Kurs vorzugeben, dem sich andere anpassen können im Austausch für einen Teil der Macht. Zwei mehr oder weniger gleich große Gewinner, auch das kann funktionieren, selbst wenn sie entgegengesetzte Enden des politischen Spektrums repräsentieren. Die große Koalition aus Union und SPD in Deutschland und die vorige niederländische Regierung der Sozialdemokraten mit Ruttes rechtsliberaler Partei sind Beispiele dafür.

Neuwahlen lösen das Problem nicht

Aber sobald die Wähler eine Reihe mittelgroßer Parteien ins Parlament schicken, wird es holprig. Dass die Geduld der Niederländer so sehr auf die Probe gestellt wurde, lag daran, dass fünf Parteien jeweils zwischen 10 und 20 Sitze erhielten. Ruttes VVD kam auf 33 von 150 Sitzen, nicht gerade ein Erdrutschsieg. Deutschland, wo auch die CDU große Verluste hinnehmen muss, folgt diesem Trend der politischen Fragmentierung. Mangels eines klaren Wahlgewinners fühlen sich andere ermutigt, Koalitionsverhandlungen abzubrechen oder eine Regierungsbeteiligung rundheraus zu verweigern.

All das ist kaum dramatisch. Auch wenn sich der Prozess natürlich in die Länge zieht und er schwieriger wird. Tatsächlich führt diese Lage dazu, dass sich zwei politische Spektakel ereignen, deren Ausgang ungewiss ist: die Wahl und dann das Spiel nach der Wahl. Von den Parteien fordert dies zwei Strategien: eine, um die Wähler zu überzeugen, und eine, um durch die unwägbaren Koalitionsverhandlungen zu manövrieren. Wer überreizt, verpasst vielleicht die Chance auf einen Sitz am Tisch. Wer zu wenig aufgibt, steht am Ende vielleicht ohne Verbündete da.

Letzteres scheint Frau Merkel passiert zu sein, die Christian Lindner nicht genug anbieten konnte, damit er bleibt. Oder der FDP-Chef war nie wirklich an einem Bündnis interessiert und sein Ziel war es von vornherein, Neuwahlen zu provozieren. Wer sich richtig oder falsch verhalten hat, muss die deutsche Öffentlichkeit entscheiden, aber nicht zwingend mit einer neuen Abstimmung. Es mag verführerisch sein, zu sagen, die Wähler müssten jetzt neu entscheiden, aber die Frage ist, ob das die aktuellen Probleme lösen würde. Eine noch fragmentiertere politische Landschaft und ein noch mühsamerer Weg zu einer neuen Regierung könnten ebenso gut das Ergebnis sein.